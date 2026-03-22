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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मेरी लाइफ का अच्छा इन्वेस्टमेंट', पति के जन्मदिन पर अनीता हस्सनंदनी ने शेयर की रोमांटिक फोटो

'मेरी लाइफ का अच्छा इन्वेस्टमेंट', पति के जन्मदिन पर अनीता हस्सनंदनी ने शेयर की रोमांटिक फोटो

Anita Hassanandani Husband Birthday: अनीता हस्सनंदनी ने अपने पति के 44वें जन्मदिन पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 10:16 PM (IST)
Anita Hassanandani Husband Birthday: अनीता हस्सनंदनी ने अपने पति के 44वें जन्मदिन पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनीता हस्सनंदनी एक बार फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. आज वो अपने पति का 44वां जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर अनीता ने सोशल मीडिया पर पति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने प्यार और इमोशन को खूबसूरती से दिखाया.

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अनीता ने इंस्टाग्राम पर पति के साथ दो तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, '44वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उस इंसान को, जो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट निकला. न कोई रिस्क, न कोई नुकसान. बस प्यार, हंसी और हमारी प्यारी सी दुनिया के रूप में अनगिनत खुशियां.'
अनीता ने इंस्टाग्राम पर पति के साथ दो तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, '44वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उस इंसान को, जो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट निकला. न कोई रिस्क, न कोई नुकसान. बस प्यार, हंसी और हमारी प्यारी सी दुनिया के रूप में अनगिनत खुशियां.'
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अनीता ने आगे लिखा, 'तुम ऐसे पति हो, जो जिंदगी को हल्का, मजेदार और खूबसूरत बना देते हो और ऐसे पिता हो, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए, मेरी शांति बनने के लिए और मेरी जिंदगी में थोड़ा सा पागलपन जोड़ने के लिए धन्यवाद.'
अनीता ने आगे लिखा, 'तुम ऐसे पति हो, जो जिंदगी को हल्का, मजेदार और खूबसूरत बना देते हो और ऐसे पिता हो, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए, मेरी शांति बनने के लिए और मेरी जिंदगी में थोड़ा सा पागलपन जोड़ने के लिए धन्यवाद.'
Published at : 22 Mar 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Rohit Reddy Anita Hassanandani

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