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'मेरी लाइफ का अच्छा इन्वेस्टमेंट', पति के जन्मदिन पर अनीता हस्सनंदनी ने शेयर की रोमांटिक फोटो
Anita Hassanandani Husband Birthday: अनीता हस्सनंदनी ने अपने पति के 44वें जन्मदिन पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनीता हस्सनंदनी एक बार फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. आज वो अपने पति का 44वां जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर अनीता ने सोशल मीडिया पर पति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने प्यार और इमोशन को खूबसूरती से दिखाया.
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Published at : 22 Mar 2026 10:16 PM (IST)
Tags :Rohit Reddy Anita Hassanandani
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