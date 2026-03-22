'मेरी लाइफ का अच्छा इन्वेस्टमेंट', पति के जन्मदिन पर अनीता हस्सनंदनी ने शेयर की रोमांटिक फोटो

अनीता ने आगे लिखा, 'तुम ऐसे पति हो, जो जिंदगी को हल्का, मजेदार और खूबसूरत बना देते हो और ऐसे पिता हो, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए, मेरी शांति बनने के लिए और मेरी जिंदगी में थोड़ा सा पागलपन जोड़ने के लिए धन्यवाद.'