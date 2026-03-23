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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसमंदर किनारे बेबी बंप फ्लॉन्ट करते दिखीं दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक और श्रद्धा आर्या संग शेयर की तस्वीरें

समंदर किनारे बेबी बंप फ्लॉन्ट करते दिखीं दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक और श्रद्धा आर्या संग शेयर की तस्वीरें

Divyanka Tripathi Post: एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने समंदर किनारे विवेक दहिया और श्रद्धा आर्या के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है. इसमें उनका बेबी बंप भी नजर आ रहा है, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Divyanka Tripathi Post: एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने समंदर किनारे विवेक दहिया और श्रद्धा आर्या के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है. इसमें उनका बेबी बंप भी नजर आ रहा है, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति विवेक दहिया और श्रद्धा आर्या के साथ समंदर किनारे क्वालिटी टाइम बिताती नजर आईं. इन तस्वीरों में दिव्यांका का बेबी बंप भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं और उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.

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नीला आसमान, समुद्र की लहरें और हल्की धूप के बीच दिव्यांका बहुत रिलैक्स नजर आ रही हैं. ये आउटिंग उनके लिए एक छोटे से ब्रेक जैसा है, जहां उन्होंने बहुत एंजॉय किया है.
नीला आसमान, समुद्र की लहरें और हल्की धूप के बीच दिव्यांका बहुत रिलैक्स नजर आ रही हैं. ये आउटिंग उनके लिए एक छोटे से ब्रेक जैसा है, जहां उन्होंने बहुत एंजॉय किया है.
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तस्वीरों में दिव्यांका का प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा है. उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक बता रही है कि वो लाइफ के इस नए चैप्टर को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं.
तस्वीरों में दिव्यांका का प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा है. उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक बता रही है कि वो लाइफ के इस नए चैप्टर को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं.
Published at : 23 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Shraddha Arya Divyanka Tripathi

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