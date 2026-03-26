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रामनवमी की छुट्टी पर धुआंधार कमाई कर रही 'धुरंधर 2', दोपहर 12 बजे तक कमा डाले 8 करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Day 8 Live: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. वहीं अब 8वें दिन भी ये रामनवमी की छुट्टी पर धुआंधार कमाई कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Mar 2026 12:34 PM (IST)
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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 8 Live: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन स्टारर फ़िल्म 'धुरंधर 2' भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर दबाकर कमाई कर रही है. ये स्पाई एक्शन थ्रिलर हर दिन अपने छप्परफाड़ कलेक्शन से हैरान कर रही है. रिलीज के हफ्ते भर में इस फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई कहानी लिख दी है.

‘धुरंधर 2’ के रिकॉर्ड्स को तोड़ना अब आने वाली फिल्मों के लिए नाको चने चबाना जैसा होगा. वहीं रिलीज के 8वे दिन रामनवमी के मौके पर भी ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जा रही है. जानते हैं इसके 8वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब कुछ

'धुरंधर 2' की पहले हफ्ते की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office First Week)
'धुरंधर 2' ने 43 करोड़ के पेड प्रीव्यू से शुरुआत करने के बाद ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लिया था. इसके बाद इसने दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़, तीसरे दिन 113 करोड़, चौथे दिन 114.85 करोड़ 5वें दिन 65 करोड़ और  6ठे दिन 56.60 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 7 वें दिन यानी बुधवार को 47.70 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की एक हफ्ते की भारत में नेट कमाई 623.42 करोड़ हो गई.
  • इसने छावा के 601 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है.

'धुरंधर 2' के 8वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 8)
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक परफॉर्म कर रही है. पहले हफ्ते में 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अब ये फिल्म 8वें दिन रामनवमी की छुट्टी का भरपूर फायदा उठा रही है और धुआंधार कमाई कर रही है.  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक 8. 40करोड़ कमा लिए हैं. रात तक इस आंकड़े में काफी इजाफा होने की उम्मीद है.

'धुरंधर 2' 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
पेड प्री व्यू (18 मार्च) 43 करोड़ 46.7%
पहला दिन (19 मार्च) 102.55 करोड़ 71.3%
दूसरा दिन (20 मार्च) 80.72 करोड़  62.6%
तीसरा दिन (21 मार्च) 113.00 करोड़ 81.6%
चौथा दिन (22 मार्च) 114.85 करोड़  79.7%
पांचवां दिन (23 मार्च) 65 करोड़  44.1%
छठा दिन (24 मार्च) 56.60 करोड़  36.7%
सातवां दिन (25 मार्च) 47.70 करोड़  34.1%
आठवां दिन (26 मार्च) 8.40 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े) 19.1%
टोटल कलेक्शन 631.82 करोड़   

‘धुरंधर 2’ के 8वें दिन की ऑक्यूपेंसी (Dhurandhar 2 Day 8 Occupancy)
‘धुरंधर 2’ के आठवें दिन की दोपहर 12 बजे की ऑक्यूपेंसी 19.1 फीसदी दर्ज की जा रही है. शाम और रात के शोज में इसके और बढ़ने की उम्मीद है.

‘धुरंधर 2’ का एक हफ्ते का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में, फ़िल्म ने 7वें दिन 11.92 करोड़ की कमाई की, जिससे अब तक इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 261.92 करोड़ हो गया है. इसी के साथ इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1,006.50 करोड़ हो गया है. बता दें कि वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने प्रभास की कल्कि 2898 एडी के लाइटाइम कलेक्शन 1,042.25 करोड़ को मात दे दी है और इसने दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी एंट्री कर ली है. 

Published at : 26 Mar 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Box Office Day 8
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