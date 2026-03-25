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पायल मलिक ने दिया बच्चे को जन्म, देखते ही कैसा था सौतन कृतिका मलिक का रिएक्शन, हॉस्पिटल की फोटो वायरल
अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने हाल ही में चौथे बच्चे को जन्म दिया है. पायल और उनका बच्चा एक दम ठीक है. चलिए जानते हैं इस खुशी के मौके पर कृतिका मलिक का कैसा रिएक्शन था.
अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल की 24 मार्च को डिलीवरी हुई है. डॉक्टर ने तो 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच का डेट दिया था. लेकिन, पेट में दर्द होने की वजह से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया. फिर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. इस बीच उनकी सौतन कृतिका मलिक का रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों के जरिए देखें.
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Published at : 25 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Tags :Armaan Malik Payal Malik Kritika Malik
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प्रेम कुमारJournalist
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