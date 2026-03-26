कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!

IPL 2026 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है. टूर्नामेंट का रोमांच 28 मार्च से शुरू हो रहा है, जहां सबसे पहला मैच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. गत चैंपियन RCB के मैच से सीजन का आगाज होगा. चेन्नई सुपर किंग्स से लेकर मुंबई इंडियंस और राजस्थान, हैदराबाद की टीमें एक और ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेंगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक नई और सबसे अनोखी जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी. संजू सैमसन से लेकर विराट कोहली, फिन एलन और भारत के कई युवाओं पर इस बार सबकी नजरें टिकी होंगी. मगर यह टूर्नामेंट आखिर चलेगा कब तक. यहां जान लीजिए IPL 2026 से जुड़ी सारी डिटेल्स.

कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026?

BCCI ने पहले चरण में 28 मार्च से 12 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी किया था. वहीं दूसरे चरण में 13 अप्रैल से 24 मई तक का शेड्यूल जारी किया है. लीग स्टेज में कुल 70 मैच खेले जाएंगे, लेकिन 24 मई टूर्नामेंट के समापन की तारीख नहीं है. बताया जा रहा है कि फाइनल 31 मई को खेला जाएगा, लेकिन BCCI ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है. वहीं प्लेऑफ मैचों का वेन्यू अभी घोषित नहीं हुआ है.

IPL 2026 का फॉर्मेट

आईपीएल 2026 डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम एक-दूसरे से कम से कम 2 बार भिड़ेगी, जिनमें एक घरेलू मैदान और एक बाहरी मैदान पर खेला जाएगा. लीग स्टेज में सभी टीमों को 14 मैच खेलने हैं. जिस दिन 2 मैच होंगे, तब दिन के समय होने वाला मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. वहीं शाम के मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे.

IPL 2026 के मैच कहां लाइव देखें?

IPL 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. वहीं मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

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