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दिव्यांका त्रिपाठी की बेबी शॉवर की तस्वीरें हुईं वायरल, इशिता भल्ला के अंदाज में 'मॉम टू बी' ने फ्लॉन्ट किया प्रेग्नेंसी ग्लो
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के बेबी शॉवर का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
बेबी शॉवर की तस्वीरों में दिव्यांका त्रिपाठी का इशिता भल्ला वाला अंदाज देखने को मिल रहा है. एक्ट्रेस को इस लुक में देख फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 10:20 AM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
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