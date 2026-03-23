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स्विमसूट में अनीता हसनंदानी ने ढाया कहर, पूल में दिए एक से बढ़कर एक पोज
Anita Hassanandani Photos: एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कई शानदार फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में वो स्विमसूट पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही उन्होंने एक बार फिर अपनी फोटोज शेयर फैंस का ध्यान खींचा है. इन फोटोज में उनका काफी सिजलिंग लुक देखने को मिला.
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Published at : 23 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Tags :Anita Hassanandani
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