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हिंदी न्यूज़मनोरंजननीता अंबानी की साड़ी में कई भाषाओं में लिखा 'राम', पल्लू पर लिखे हैं मंत्र, दो सालों में बनकर हुई तैयार

नीता अंबानी की साड़ी में कई भाषाओं में लिखा 'राम', पल्लू पर लिखे हैं मंत्र, दो सालों में बनकर हुई तैयार

Nita Ambani Saree: नीता अंबानी के पास साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन है, हाल ही में उन्होंने एक साड़ी पहनी जिस पर भगवान राम का नाम कई भाषाओं में लिखा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 Mar 2026 11:11 PM (IST)
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अंबानी परिवार की भगवान में कितनी आस्था है ये तो हम सभी जानते हैं. नीता और मुकेश अंबानी के परिवार को हर त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाते हुए देखा जाता है. पूरा परिवार कई मौके पर श्रीनाथजी के दर्शन करने भी पहुंचता है. तो वहीं नीता अंबानी भी अक्सर अपने धर्म का प्रचार करती नजर आती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक साड़ी पहनी, जिस पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ था. ये साड़ी खासतौर पर उन्हीं के लिए बनवाई गई थी.

नीता अंबानी की खास साड़ी
नीता अंबानी ने ये साड़ी कुछ दिन पहले ही पहनी थी, जब उन्होंने केआईआईटी ओडीशा में डॉक्टरेट की उपाधी दी गई थी. NMACC के इंस्टाग्राम पेज पर रामनवमी के मौके पर नीता की ये फोटो शेयर की गई है. जिसके साथ बताया गया है कि इस साड़ी में अलग- अलग भाषाओं में 'राम' लिखा हुआ है. इसके अलावा पूरी साड़ी पर 'रामशिला' वाले मोटिफ्स बनाए गए हैं.

 
 
 
 
 
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पल्लू भी है खास
इस साड़ी के पल्लू में पवित्र मंत्र लिखे हुए हैं. साड़ी का रंग भी आपको मिट्टी, चट्टान से मिलता हुआ यानी Earthy टोन वाला नजर आएगा. ये एक इकत साड़ी नीता ने ओडिशा के टाइमलेस क्राफ्टमैनशिप को ट्रिब्यूट देने के लिए पहनी थी. ये साड़ी ओडिशा के संबलपुर के कारीगर हरिशंकर मेहर ने बुनी है. इस स्वदेश बांधा इकत साड़ी को बनने में पूरे दो साल का समय लगा है.

कैसा था नीता का लुक?
नीता ने इस साड़ी केसाथ बहुत खूबसूरत लुक चुना था. उन्होंने सटल मेकअप के साथ लाइट पिंक लिपस्टिक चुनी. उन्होंने हलका आई मेकअप किया और माथे पर बिंदी भी लगाई. इसके साथ उन्होंने कोई भारी जूलरी ना पहनते हुअ गले में केवल रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले मोतियों की डबल लेयर माला पहनी है. तो वहीं कानों में डायमंड ईयरिंग्स पहने. बालों में उन्होंने जूड़ा बनाया और उसे गजरे से सजाया है. ये लुक बहुत ही खूबसूरत और टाइमलेस है.

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Published at : 26 Mar 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani Ram Navami
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