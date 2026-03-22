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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमैरून साड़ी में श्वेता तिवारी का दिलकश अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- 'सदाबहार खूबसूरती'

मैरून साड़ी में श्वेता तिवारी का दिलकश अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- 'सदाबहार खूबसूरती'

Shweta Tiwari Photos: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. अब ये तस्वीरें तेजी से पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Shweta Tiwari Photos: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. अब ये तस्वीरें तेजी से पर वायरल हो रही है.

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर अपने स्टाइल और खूबसूरती को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर मैरून साड़ी में अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका लुक बहुत क्लासी और एलिगेंट लग रहा है. फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखकर खूब तारीफ कर रहे हैं और कमेंट्स में प्यार बरसा रहे हैं. इसी बीच आइए श्वेता की इन तस्वीरों को देखते है.

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श्वेता तिवारी की मरून साड़ी बहुत रॉयल लग रही है. साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर और छोटे-छोटे डिजाइन इसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं. ये रंग उनके पूरे लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ ग्लैमरस टच दे रहा है.
श्वेता तिवारी की मरून साड़ी बहुत रॉयल लग रही है. साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर और छोटे-छोटे डिजाइन इसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं. ये रंग उनके पूरे लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ ग्लैमरस टच दे रहा है.
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श्वेता ने अपने लुक को गोल्ड ज्वेलरी से कंप्लीट किया है. उन्होंने नेकलेस और बड़े झुमके पहने हैं, जो उनकी साड़ी के साथ परफेक्ट मैच कर रहे हैं.
श्वेता ने अपने लुक को गोल्ड ज्वेलरी से कंप्लीट किया है. उन्होंने नेकलेस और बड़े झुमके पहने हैं, जो उनकी साड़ी के साथ परफेक्ट मैच कर रहे हैं.
Published at : 22 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari Television

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