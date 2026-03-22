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मैरून साड़ी में श्वेता तिवारी का दिलकश अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- 'सदाबहार खूबसूरती'
Shweta Tiwari Photos: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. अब ये तस्वीरें तेजी से पर वायरल हो रही है.
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर अपने स्टाइल और खूबसूरती को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर मैरून साड़ी में अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका लुक बहुत क्लासी और एलिगेंट लग रहा है. फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखकर खूब तारीफ कर रहे हैं और कमेंट्स में प्यार बरसा रहे हैं. इसी बीच आइए श्वेता की इन तस्वीरों को देखते है.
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Published at : 22 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari Television
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