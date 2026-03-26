Jewar Airport: दिल्ली से कैसे पहुंचें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये हैं सबसे आसान रास्ते, जानें पूरा रूट
Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है. दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सड़क मार्ग से 30 से 90 मिनट में पहुंचा जा सकता है. भविष्य में मेट्रो की सुविधा भी मिल सकती है.
दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना अब काफी आसान होने वाला है. 28 मार्च को नरेंद्र मोदी इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे.
जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट शुरू होने के बाद एनसीआर के लोगों को हवाई यात्रा के लिए नया विकल्प मिलेगा. इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव भी कम होगा.
एनसीआर से कैसे पहुंचे जेवर एयरपोर्ट
अगर आप सोच रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, तो फिलहाल सबसे आसान तरीका सड़क मार्ग है. यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित है, जो एक हाई-स्पीड रोड है और ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है. आने वाले समय में यहां मेट्रो और रेलवे की सुविधा भी शुरू होने की संभावना है. जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा से कौनसा बेस्ट रहेगा रूट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं. इस रास्ते से आमतौर पर 60 से 90 मिनट का समय लग सकता है. हालांकि यह ट्रैफिक पर निर्भर करेगा.
ये भी पढ़िए- Azamgarh News: इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग पेज बनाकर देशभर में ठगी, आज़मगढ़ से दो शातिर गिरफ्तार
भविष्य में मेट्रो और रेल सेवाएं भी जल्द होगी शुरू
वहीं नोएडा के लोग सीधे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकते हैं. इस रूट से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में करीब 45 से 60 मिनट का समय लग सकता है. अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो आपके लिए यह दूरी सबसे कम है. यहां से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए केवल 30 से 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है. बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी सुविधाजनक हो गया है और भविष्य में मेट्रो-रेल सेवाएं शुरू होने से यह सफर और भी आसान हो जाएगा.
ये भी पढ़िए- UP Politics: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ाई बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किल! कहा- टिकट मिला तो...
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL