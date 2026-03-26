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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPTET 2026: UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल

UPTET 2026: UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल

UPTET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस बार OTR अनिवार्य कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in⁠ के जरियर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानिए कैसे करें रेजिस्ट्रेशन.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Mar 2026 07:25 PM (IST)
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अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. UPTET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस बार कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं. खास बात यह है कि अब आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को OTR यानी One-Time Registration करना अनिवार्य होगा. बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे.

इस बार परीक्षा से जुड़ी तारीखें पहले ही घोषित कर दी गई हैं ताकि उम्मीदवार समय रहते तैयारी कर सकें. आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होगी और 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी. वहीं, परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर आवेदन कर लें.

UPTET केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षक बनने का पहला कदम है. उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है. इसके बिना आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते. यही वजह है कि हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं.

OTR  क्यों जरूरी है?
इस बार सबसे बड़ा बदलाव OTR सिस्टम को लेकर आया है. OTR यानी One-Time Registration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उम्मीदवार को सिर्फ एक बार अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है. इसके बाद एक यूनिक OTR ID मिलती है, जिसका इस्तेमाल आगे सभी भर्तियों में किया जा सकता है. UPTET 2026 में आवेदन करने के लिए यह OTR ID अनिवार्य कर दी गई है. यानी बिना OTR के आप आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाएंगे.

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योग्यता क्या होनी चाहिए?
UPTET परीक्षा में दो स्तर होते हैं Primary और Upper Primary.

  • Primary स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही उसके पास D.El.Ed या समान डिप्लोमा होना चाहिए.
  • Upper Primary स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और साथ में B.Ed या D.El.Ed की डिग्री होनी चाहिए.

कैसे करें UPTET 2026 के लिए आवेदन?

UPTET का फॉर्म भरना अब पहले से थोड़ा व्यवस्थित कर दिया गया है. सबसे पहले उम्मीदवार को OTR पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. फिर OTR ID से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा स्तर (Primary या Upper Primary) से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा और अंत में फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट निकाल लेना लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
UP Education News UPTET 2026 UPTET Registration OTR Process
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