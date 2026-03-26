बीते कई दिनों से 'दृश्यम 3' को लेकर काफी च्रचाएं चल रही थीं. इस फिल्म की रिलीज की तारीख कुछ दिन पहले ही पोस्टपोन हुई है. तेलुगू भाषा की ये फिल्म जिसमें मोहनलाल नजर आने वाले हैं पहले अप्रैल में रिलीज होना थी, लेकिन अब मई के महीने में रिलीज होगी. हालांकि इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खबरें हैं कि इसी फ्रेंचाइजी की एक फिल्म जल्दी ही थिएटर में रिलीज होने वाली है.

'दृश्यम 2' को मिला सिनेमाघर

साल 2021 में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 2' को जल्दी ही थिएटर मेंरिलीज होने वाली है. ये फिल्म कोविड के चलते ओटीटी पर रिलीज हुई थी. जहां इस फिल्म को ढेर सारा प्यार मिला ता. इसी बीच अब इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज भी मिल गई है. ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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'भूत बंगला' से होगा क्लैश

'दृश्यम 2' का बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के साथ तगड़ा कॉम्पिटीशन होगा. हालांकि दोनों ही फिल्में अलग- अलग जोनर की है. जहां 'भूत बंगला' हॉरर कॉमेडी फिल्म है, तो वहीं 'दृश्यम 2' एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है. अब देखना होगा कि इन दोनों फिल्मों में से किसे दर्शखों का ज्यादा प्यार मिलेगा.

'दृश्यम 3' का हो रहा इंतजार

बता दें कि फैंस को 'दृश्यम 3' का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. 'दृश्यम' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जिसे दर्शखों का भरपूर प्यार मिला था. लेकिन 'दृश्यम 2' कोविड महामारी के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. हालांकि ओटीटी पर भी इस फिल्म को बहुत प्यार मिला था. जिसके बाद अब इसकी तीसरी किश्त का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है, खबरों की मानें तो ये फिल्म अब 21 मई 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म में मोहनलाल, जॉर्ज कुट्टी के किरदार में नजर आएंगे. तो वहीं मीना, अंसिबा हसन और एस्थर अनिल भी अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे.