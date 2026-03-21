हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदेवोलीना भट्टाचार्जी ने पति शहनवाज संग मनाई ईद, ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं एक्ट्रेस

देवोलीना भट्टाचार्जी ने पति शहनवाज संग मनाई ईद, ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं एक्ट्रेस

Devoleena Bhattacharjee Eid Celebration: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने पति के साथ ईद सेलिब्रेट की है, जिसको फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Eid Celebration: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने पति के साथ ईद सेलिब्रेट की है, जिसको फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने पति शहनवाज शेख के साथ ईद का त्योहार बड़े ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस मौके पर एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल लुक भी काफी खूबसूरत नजर आया. शेयर की गई तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और त्योहार की खुशी साफ देखने को मिल रही है.

1/7
एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने ईद सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने ईद सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
2/7
एक्ट्रेस ने अपने मुस्लिम पति शहनवाज संग ईद मनाई. इस खास मौके पर दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आए.
एक्ट्रेस ने अपने मुस्लिम पति शहनवाज संग ईद मनाई. इस खास मौके पर दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आए.
Published at : 21 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Devoleena Bhattacharjee Shanwaz Shaikh Eid 2026

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
डेनमार्क के क्लब से बॉलीवुड तक, बॉम्बे रॉकर्स के 'आरी आरी' के रीमेक के पीछे की कहानी
डेनमार्क के क्लब से बॉलीवुड तक, बॉम्बे रॉकर्स के 'आरी आरी' के रीमेक के पीछे की कहानी
मनोरंजन
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
मनोरंजन
'धुरंधर 2' की सक्सेस से इमोशनल हुए आदित्य धर, बोले- 'आप सभी का शुक्रिया'
'धुरंधर 2' की सक्सेस से इमोशनल हुए आदित्य धर, बोले- 'आप सभी का शुक्रिया'
मनोरंजन
Dhurandhar 2 Worldwide Collection Day 2: दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का भौकाल, 48 घंटों में रणवीर सिंह ने प्रभास और ऋतिक रोशन के रिकॉर्ड कर दिए ध्वस्त
दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का भौकाल, दो दिन में प्रभास और ऋतिक रोशन के रिकॉर्ड किए ध्वस्त
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Iran Israel War:ईरान में तेल संकट! उत्पादन 70% गिरा, 'हमारे पास तेल नहीं!'-पेट्रोलियम मंत्रालय
Iran US Israel War News: अमेरिका ने 1.30 लाख करोड़ के हथियार सौदे किए | Donald Trump | Khamenei
“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar News: 'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
फूड
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
यूटिलिटी
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget