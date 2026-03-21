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देवोलीना भट्टाचार्जी ने पति शहनवाज संग मनाई ईद, ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं एक्ट्रेस
Devoleena Bhattacharjee Eid Celebration: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने पति के साथ ईद सेलिब्रेट की है, जिसको फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है.
देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने पति शहनवाज शेख के साथ ईद का त्योहार बड़े ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस मौके पर एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल लुक भी काफी खूबसूरत नजर आया. शेयर की गई तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और त्योहार की खुशी साफ देखने को मिल रही है.
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Published at : 21 Mar 2026 02:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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