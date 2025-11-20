एक्सप्लोरर
Bigg Boss 19: 11 साल छोटी अशनूर कौर के प्यार में हैं अभिषेक बजाज, करेंगे शादी? कह दी ये बड़ी बात
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज घर से बाहर आने के बाद लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं. ऐसे में वो अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं.
अभिषेक बजाज जब बिग बॉस 19 के घर में थे तो अशनूर कौर के संग उनकी नजदीकियां देखने को मिली थी. ऐसे में इनके अफेयर की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी थी.
Published at : 20 Nov 2025 05:36 PM (IST)
