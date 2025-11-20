हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: 11 साल छोटी अशनूर कौर के प्यार में हैं अभिषेक बजाज, करेंगे शादी? कह दी ये बड़ी बात

Bigg Boss 19: 11 साल छोटी अशनूर कौर के प्यार में हैं अभिषेक बजाज, करेंगे शादी? कह दी ये बड़ी बात

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज घर से बाहर आने के बाद लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं. ऐसे में वो अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 05:36 PM (IST)
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज घर से बाहर आने के बाद लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं. ऐसे में वो अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं.

अभिषेक बजाज जब बिग बॉस 19 के घर में थे तो अशनूर कौर के संग उनकी नजदीकियां देखने को मिली थी. ऐसे में इनके अफेयर की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी थी.

अभिषेक बजाज से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अशनूर कौर के संग उनके रिश्ते और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछा गया. इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी.
अभिषेक बजाज से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अशनूर कौर के संग उनके रिश्ते और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछा गया. इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी.
दरअसल, शो के दौरान अभिषेक बजाज और अशनूर ग्रोवर की नजदीकियों को देख कंटेस्टेंट्स ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों को एक-दूसरे से प्यार है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें उनका लव एंगल दिखाया गया.
दरअसल, शो के दौरान अभिषेक बजाज और अशनूर ग्रोवर की नजदीकियों को देख कंटेस्टेंट्स ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों को एक-दूसरे से प्यार है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें उनका लव एंगल दिखाया गया.
अभिषेक बजाज से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अशनूर कौर के संग आपके इतने रील वायरल हुए, क्या आपके मन में भी ख्याल आया कि फ्यूचर में आप दोनों का कुछ हो जाए.
अभिषेक बजाज से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अशनूर कौर के संग आपके इतने रील वायरल हुए, क्या आपके मन में भी ख्याल आया कि फ्यूचर में आप दोनों का कुछ हो जाए.
इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में अभिषेक बजाज ने कहा कि लव एंगल जैसा कुछ भी नहीं है.हमारे बीच दोस्ती है जो बेहद सच्ची है.
इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में अभिषेक बजाज ने कहा कि लव एंगल जैसा कुछ भी नहीं है.हमारे बीच दोस्ती है जो बेहद सच्ची है.
हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती इसलिए हो गई क्योंकि हमारी राय मिलती थी. हम दोनों एक ही बैकग्राउंड से आते हैं वो भी पंजाबी और मैं भी पंजाबी.
हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती इसलिए हो गई क्योंकि हमारी राय मिलती थी. हम दोनों एक ही बैकग्राउंड से आते हैं वो भी पंजाबी और मैं भी पंजाबी.
अभिषेक ने कहा कि यही वजह थी जो हम रिलेट कर पाए. वहां हमारा अपना टाइमपास चल रहा था.
अभिषेक ने कहा कि यही वजह थी जो हम रिलेट कर पाए. वहां हमारा अपना टाइमपास चल रहा था.
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि उनकेऔर अशनूर के बीच फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला है.
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि उनकेऔर अशनूर के बीच फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला है.
Published at : 20 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Ashnoor Kaur Abhishek Bajaj Bigg Boss 19

