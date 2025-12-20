हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदूसरी बार 'मां' बनने के बाद भारती सिंह ने किया ये पहला पोस्ट, इस अंदाज में किया भगवान का शुक्राना

भारती सिंह हाल ही में दोबारा मां बनी हैं. इस बार भी कॉमेडियन ने बेटे को जन्म दिया है. 19 दिसंबर की सुबह भारती और हर्ष के घर बेटे ने जन्म लिया. इस खबर को सुन फैंस में खुशी की लहर छा गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 10:21 AM (IST)
भारती सिंह का पहला पोस्ट आया सामने

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया 19 दिसंबर 2025 की सुबह दूसरे बेटे के पेरेंट्स बने. कॉमेडियन इस दौरान 'लाफ्टर शेफ्स 3' का शूटिंग के लिए जाने वाली थीं.
शूटिंग पर जाने से पहले भारती का वॉटर बैग फट गया. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां,कॉमेडियन ने 41 साल की उम्र में दूसरे बेटे को जन्म दिया.
Published at : 20 Dec 2025 10:21 AM (IST)
