दूसरी बार 'मां' बनने के बाद भारती सिंह ने किया ये पहला पोस्ट, इस अंदाज में किया भगवान का शुक्राना
भारती सिंह हाल ही में दोबारा मां बनी हैं. इस बार भी कॉमेडियन ने बेटे को जन्म दिया है. 19 दिसंबर की सुबह भारती और हर्ष के घर बेटे ने जन्म लिया. इस खबर को सुन फैंस में खुशी की लहर छा गई.
भारती सिंह का पहला पोस्ट आया सामने
20 Dec 2025
