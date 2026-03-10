हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को मिली जीत के बाद ईशान किशन सुर्खियों में बने हुए हैं. इस ऐतिहासिक जीत को ईशान अपनी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया संग सेलिब्रेट करते हुए नजर आएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 10 Mar 2026 12:27 PM (IST)
Ishan Kishan Aditi Hundia marriage date: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत मिली. इस जीत के बाद टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम सुर्खियों में बना हुआ है. इस बार किशन अपने खेल को लेकर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारत को मिली 96 रनों की शानदार जीत में ईशान ने ताबड़तोड़ 25 गेंदों में 54 रन बनाए थे. इसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किशन ने अपनी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया को गले लगाकर ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट किया और ये पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ईशान किशन के दादा ने क्या कहा?

दैनिक भाष्कर की रिपोर्ट के अनुसार ईशान के दादा रामानुग्रह पांडेय ने खुलासा किया है कि उन्होंने पोते से शादी के बारे में पूछा था कि ‘तुम्हारी शादी तक जिंदा रहूंगा?’ तो ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ‘दादाजी, मेरी शादी तो अगले साल ही हो जाएगी. आपको मेरे बच्चे के पैदा होने तक रहना होगा. आप उसे अपनी गोद में खिलाएंगे’.

ईशान के दादा ने कहा कि वो जिसके साथ खुश रहे. हम उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं.

कौन हैं ईशान की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया?

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया, मिस डीवा 2018 की विनर, फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट और नेशनल ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट तक पहुंच चुकी हैं. अदिति लंबे समय से ईशान को डेट कर रही हैं. उनका अफेयर आईपीएल 2019 से चर्चा में आया था. जब अदिति ‘मिस्ट्री फैनगर्ल’ के रूप में स्टैंड्स में दिखीं. उनके पिता जयपुर में घी कारोबारी हैं. बता दें कि अदिति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हर मैच में ईशान का सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं, जबकि फाइनल मैच से पहले भी वो टीम इंडिया के साथ डिनर पर भी गई थीं.

Published at : 10 Mar 2026 12:27 PM (IST)
