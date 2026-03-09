Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की.
विपक्ष दलों ने मंगलवार को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संकल्प पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता जगदंबिका पाल के पीठासीन होने पर सवाल उठाए और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वह सदन का संचालन नहीं कर सकते क्योंकि बिरला ने उनकी नियुक्ति की है. हालांकि, पाल ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं हुआ है और ऐसे में इस विषय को लेकर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने जिन नियमों का हवाला दिया, वो सदन संचालित करने से संबंधित हैं और विपक्ष द्वारा उनकी गलत व्याख्या की जा रही है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बिरला के खिलाफ संकल्प सदन में प्रस्तुत किया. संकल्प पेश किए जाने से पहले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम 376 और संविधान के अनुच्छेद 96 का हवाला देते हुए कहा कि ओम बिरला ने जगदंबिका पाल की नियुक्ति की है, ऐसे में पाल पीठासीन सभापति की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते.
लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामे के बीच ही करीब 35 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही संचालित किए जाने के बाद बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई.
पीठासीन सभापति संध्या राय ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तभी विपक्ष के सदस्य ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे. हंगामे के बीच ही कृषि से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गए और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके उत्तर दिए. पीठासीन सभापति संध्या राय ने आसन के समीप नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि सदस्य किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछना चाहते हैं.
इस दौरान कृषि मंत्री चौहान ने टिप्पणी की, ‘‘विपक्ष जो तमाश कर रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है. जनता इसके लिए इन्हें माफ नहीं करेंगी.’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘विपक्ष यहां हाय-हाय कर रहा है और दुनिया सरकार की वाह-वाह कर रही है.’’पीठासीन सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कई बार आग्रह किया कि वे सीटों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें.
गोगोई ने कहा, 'सुषमा स्वराज जी ने कहा था एक बार लोकतंत्र पर कि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है. ये भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन शत्रु नहीं. हम विरोध विचारधारा, नीतियों के आधार पर करते हैं. ये भारत के लोकतंत्र का मूल भाव है, लेकिन आज कांग्रेस, टीएमसी, सपा या विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है. नेहरू जी ने एक बार कहा था कि स्पीकर एक तरह से देश की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, लेकिन आज बोलने की आजादी कहां है.'
Parliament Session 2026 Live: लंच के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ये अपेक्षा थी कि उस दिन चेयर न्यूट्रल रहेगी. LOP को कई बार टोका गया. स्पीकर LOP से बार-बार वेरिफाई करने को कहते रहे. LOP ने कहा था कि दुनिया की दूसरी जगहों में जहां जहां किसी का नाम आया, वहां इस्तीफे हुए. भारत में भी मंत्री का नाम आया था. ये वेरिफाई करना आसान नहीं है. एक मंत्री का नाम है, अंतरराष्ट्रीय मामला है. राहुल कहते रहे कि मुझे बोलने दिया जाए. स्पीकर ने LOP के खड़े रहते हुए दूसरे स्पीकर को बोलने को कहा. ये परंपराओं के खिलाफ है.
