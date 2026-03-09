एक्सप्लोरर
कर्ली हेयर और मिनी ड्रेस में छाईं कविता कौशिक, सिंपल लुक में दिखा ग्लैमरस अंदाज
Kavita Kaushik Photos: एक्ट्रेस कविता कौशिक का लेटेस्ट ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है. येलो वन-शोल्डर ड्रेस में उनका स्टाइल फ्रेश और कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जो फैंस के बीच वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस कविता कौशिक अपने बेबाक अंदाज, फिटनेस और स्टाइलिश पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. टीवी की दुनिया में पहचान बनाने वाली कविता अक्सर अपने ग्लैमरस लुक से फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो येलो वन-शोल्डर ड्रेस में आकर्षक नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में उनका स्टाइल सादगी और ग्लैमर का खूबसूरत मेल दिखाता है.
Published at : 09 Mar 2026 10:15 PM (IST)
