एक्सप्लोरर
कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम
Erica Fernandes: एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, पिछले कई सालों से वो छोटे पर्दे से गायब हैं. वो भारत छोड़ दुबई में बस गई हैं. आइए जानते हैं वो अब क्या करती हैं.
एक्टिंग की दुनिया में कई ऐसे सेलेब्स होते है जो फेमस होने के बाद एक्टिंग से दूर हो जाते हैं, उन्हीं में से एक हैं एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस, जो फिलहाल अब दुबई में रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो अब क्या करती है.
1/7
2/7
Published at : 02 Mar 2026 10:33 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम
टेलीविजन
9 Photos
‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति ने सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जमकर दिए पोज, तस्वीरों में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
टेलीविजन
10 Photos
इतने सालों में कितनी बदल गई हैं 'दयाबेन', इन 10 तस्वीरों में देखें दिशा वकानी का ट्रांसफॉर्मेशन
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक शिमरी ड्रेस में रूपाली गांगुली लगीं कयामत , ‘अनुपमा’ की तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल
टेलीविजन
7 Photos
देसी अंदाज में छाया सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी लुक, सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं बेहद खूबसूरत
टेलीविजन
8 Photos
पत्नी शेफाली जरीवाला के मौत के बाद क्या दूसरी शादी करेंगे पाराग? कहा - 'मुझे वो समय…'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
फ्लॉप डेब्यू के कारण झेला था रिजेक्शन, इस रोमांटिक फिल्म ने बदल दी श्रद्धा कपूर की किस्मत
मनोरंजन
फिल्मों में नहीं चला तनिषा मुखर्जी का जादू, आज करोड़ों की मालकिन हैं काजोल की बहन, जानें नेटवर्थ
मनोरंजन
'पैनिक वाली खबरें न फैलाए', दुबई में रह रहे विवेक ओबेरॉय, UAE के लोगों से की ये अपील
मनोरंजन
मंदाना करीमी ने ईरान के शासन को कहा 'कैंसर', इंडिया में प्रोटेस्ट देख बोलीं- मेरा दिल टूट गया
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम
टेलीविजन
9 Photos
‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion