हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम

कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम

Erica Fernandes: एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, पिछले कई सालों से वो छोटे पर्दे से गायब हैं. वो भारत छोड़ दुबई में बस गई हैं. आइए जानते हैं वो अब क्या करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 10:33 PM (IST)
एक्टिंग की दुनिया में कई ऐसे सेलेब्स होते है जो फेमस होने के बाद एक्टिंग से दूर हो जाते हैं, उन्हीं में से एक हैं एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस, जो फिलहाल अब दुबई में रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो अब क्या करती है.

एक्टिंग की दुनिया में कई ऐसे सेलेब्स होते है जो फेमस होने के बाद एक्टिंग से दूर हो जाते हैं, उन्हीं में से एक हैं एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस, जो फिलहाल अब दुबई में रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो अब क्या करती है.

1/7
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी. हालांकि, साउथ इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता नहीं मिली.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी. हालांकि, साउथ इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता नहीं मिली.
2/7
साउथ इंडस्ट्री में असफलता मिलने के बाद एरिका फर्नांडिस ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और वो छा गईं.
साउथ इंडस्ट्री में असफलता मिलने के बाद एरिका फर्नांडिस ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और वो छा गईं.
Published at : 02 Mar 2026 10:33 PM (IST)
Kasautii Zindagii Kay Erica Fernandes

टेलीविजन फोटो गैलरी

