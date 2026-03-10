हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे

स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे

वायरल हो रही है क्लिप में रोहित शर्मा अपने पत्नी रितिका के साथ नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोक दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने इस पर मजेदार रिएक्शन देना शुरू कर दिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने रिकॉर्ड्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वहीं इस बार भी हिटमैन सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई चौका-छक्का या रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक मजेदार वीडियो है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्लिप में रोहित शर्मा अपने पत्नी रितिका के साथ नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोक होते दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर यूजर्स ने इस पर मजेदार रिएक्शन देना शुरू कर दिए. कई लोगों का कहना है कि चाहे इंसान कितना भी स्टार क्यों न बन जाए, लेकिन पत्नी के सामने उसका हाल लगभग हर पति जैसा ही होता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को काफी रिलेटेबल भी लग रहा है. 

पत्नी रितिका की डांट खाते दिखे हिटमैन 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jyotsana51400 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि रोहित शर्मा और रितिका भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्टेडियम में खड़े होकर बात कर रहे हैं. बातचीत के दौरान रोहित थोड़ा नाराज या गंभीर नजर आते हैं. जबकि रितिका उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखाई देती है. रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन और रितिका के समझाने वाले अंदाज को देखकर के लोगों को यह एक आम पति पत्नी के बीच की नोकझोक जैसा लगा. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देना कर शुरू कर दिए. इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने पोस्ट के साथ लिखा रोहित शर्मा और रितिका को देखकर यह साबित हो गया कि पति-पत्नी का रिश्ता सभी का एक जैसा होता है. किसी बात को लेकर रोहित नाराज है और रितिका समझाने की कोशिश कर रही है.

 

फैन्स को पसंद आ रही रितिका और हिटमैन के नोकझोक 

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा रोहित शर्मा और रितिका को देखकर साबित हो गया कि पति-पत्नी का रिश्ता हर जगह एक जैसा ही होता है. वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा लग रहा है पार्टी करने से मना कर रही है. एक दूसरे यूजर ने लिखा पता नहीं किस बात को लेकर नाराज है. किसी ने कमेंट किया समझा रही है या डांट रही है यह समझ नहीं आ रहा है. एक यूजर ने लिखा पति कुछ भी करें आखिर में पत्नी की बात सुननी ही पड़ती है. वहीं एक और यूजर ने लिखा नोकझोक तो हर पति पत्नी के बीच होती है, तभी रिश्ते में मजा आता है. वहीं लास्ट में एक यूजर लिखता है वह स्त्री है कुछ भी कर सकती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Rohit Sharma Viral Video VIRAL VIDEO Rohit Sharma And Ritikas Video
