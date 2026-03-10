स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे

भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने रिकॉर्ड्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वहीं इस बार भी हिटमैन सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई चौका-छक्का या रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक मजेदार वीडियो है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्लिप में रोहित शर्मा अपने पत्नी रितिका के साथ नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोक होते दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर यूजर्स ने इस पर मजेदार रिएक्शन देना शुरू कर दिए. कई लोगों का कहना है कि चाहे इंसान कितना भी स्टार क्यों न बन जाए, लेकिन पत्नी के सामने उसका हाल लगभग हर पति जैसा ही होता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को काफी रिलेटेबल भी लग रहा है.

ये भी पढ़ें-वर्ल्डकप था या गर्लफ्रेंड दिखाने का कंपटीशन, हार्दिक पांड्या से लेकर ईशान किशन तक को ट्रोल कर रहे यूजर्स

पत्नी रितिका की डांट खाते दिखे हिटमैन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jyotsana51400 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि रोहित शर्मा और रितिका भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्टेडियम में खड़े होकर बात कर रहे हैं. बातचीत के दौरान रोहित थोड़ा नाराज या गंभीर नजर आते हैं. जबकि रितिका उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखाई देती है. रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन और रितिका के समझाने वाले अंदाज को देखकर के लोगों को यह एक आम पति पत्नी के बीच की नोकझोक जैसा लगा. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देना कर शुरू कर दिए. इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने पोस्ट के साथ लिखा रोहित शर्मा और रितिका को देखकर यह साबित हो गया कि पति-पत्नी का रिश्ता सभी का एक जैसा होता है. किसी बात को लेकर रोहित नाराज है और रितिका समझाने की कोशिश कर रही है.

Rohit Sharma और रितिका को देखकर ये साबित हो गया कि पति पत्नी का रिश्ता सभी का एक जैसा ही होता है। 😂



किसी बात को लेकर रोहित शर्मा नाराज हैं और रितिका समझने की कोशिश कर रही हैं #INDvsNZ pic.twitter.com/gNUJJlkJ5x — Jyotsna Yadav (Jyoti) (@jyotsana51400) March 9, 2026

फैन्स को पसंद आ रही रितिका और हिटमैन के नोकझोक

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा रोहित शर्मा और रितिका को देखकर साबित हो गया कि पति-पत्नी का रिश्ता हर जगह एक जैसा ही होता है. वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा लग रहा है पार्टी करने से मना कर रही है. एक दूसरे यूजर ने लिखा पता नहीं किस बात को लेकर नाराज है. किसी ने कमेंट किया समझा रही है या डांट रही है यह समझ नहीं आ रहा है. एक यूजर ने लिखा पति कुछ भी करें आखिर में पत्नी की बात सुननी ही पड़ती है. वहीं एक और यूजर ने लिखा नोकझोक तो हर पति पत्नी के बीच होती है, तभी रिश्ते में मजा आता है. वहीं लास्ट में एक यूजर लिखता है वह स्त्री है कुछ भी कर सकती है.

ये भी पढ़ें-'आसान नहीं मुंबई में रहना' छोटे से फ्लैट का एक लाख रुपये किराया चुका रही यह लड़की, देखें वीडियो