‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में
Ramayan Cast: टीवी का पॉपुलर शो रामायण के सभी किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. लोह आज भी उन्हें याद करते है. इसी बीच आइए जानते है कि ये दिग्गज कालकार कहां गायब है.
साल 1987 में आई रामानंद सागर की ‘रामायण’ ने आते ही सबका दिल जीत लिया था. उस समय लोग टीवी के सामने बैठकर इसे देखने का इंतजार करते थे. इस सीरियल के राम, सीता, मंथरा और कैकेयी जैसे किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं. इन कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी उसी रूप में देखने लगे. अब सालों बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये दिग्गज कलाकार आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं?
Published at : 28 Feb 2026 01:46 PM (IST)
