'रामायण' के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में

‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में

Ramayan Cast: टीवी का पॉपुलर शो रामायण के सभी किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. लोह आज भी उन्हें याद करते है. इसी बीच आइए जानते है कि ये दिग्गज कालकार कहां गायब है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 01:46 PM (IST)
Ramayan Cast: टीवी का पॉपुलर शो रामायण के सभी किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. लोह आज भी उन्हें याद करते है. इसी बीच आइए जानते है कि ये दिग्गज कालकार कहां गायब है.

साल 1987 में आई रामानंद सागर की ‘रामायण’ ने आते ही सबका दिल जीत लिया था. उस समय लोग टीवी के सामने बैठकर इसे देखने का इंतजार करते थे. इस सीरियल के राम, सीता, मंथरा और कैकेयी जैसे किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं. इन कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी उसी रूप में देखने लगे. अब सालों बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये दिग्गज कलाकार आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं?

1/9
अरुण गोविल जिन्होंने 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाई थी, अब एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में भी एक्टिव हैं. वो मेरठ से सांसद हैं.
अरुण गोविल जिन्होंने 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाई थी, अब एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में भी एक्टिव हैं. वो मेरठ से सांसद हैं.
2/9
'रामायण' फेम दीपिका चिखलिया अगस्त 2023 से अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बने शो 'धरतीपुत्र नंदिनी' में नजर आ रही हैं.इस शो में वे सुमित्रा नाम का एक मुख्य किरदार निभा रही हैं, जो 30-35 साल बाद उनकी टीवी पर वापसी है.
'रामायण' फेम दीपिका चिखलिया अगस्त 2023 से अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बने शो 'धरतीपुत्र नंदिनी' में नजर आ रही हैं.इस शो में वे सुमित्रा नाम का एक मुख्य किरदार निभा रही हैं, जो 30-35 साल बाद उनकी टीवी पर वापसी है.
Published at : 28 Feb 2026 01:46 PM (IST)
Arun Govil Sunil Lahri Dipika Chikhlia :Ramayana

ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
