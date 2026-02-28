‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में

'रामायण' फेम दीपिका चिखलिया अगस्त 2023 से अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बने शो 'धरतीपुत्र नंदिनी' में नजर आ रही हैं.इस शो में वे सुमित्रा नाम का एक मुख्य किरदार निभा रही हैं, जो 30-35 साल बाद उनकी टीवी पर वापसी है.