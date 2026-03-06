एक्सप्लोरर
TV TRP List: 'अनुपमा' और 'नागिन 7' को पीछे छोड़ आगे निकली 'तुलसी', बनी नंबर 1, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
TV TRP List Week 8: हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते की भी टीवी टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है और इस बार काफी बदलाव देखने को मिले हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस टीवी शो ने नंबर वन पर जगह बनाई है.
इस साल के 8वें वीक की टीवी की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ गई है. एक बार फिर लिस्ट में भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि किस शो ने बाजी मारी हैं. देखिए टॉप 10 की लिस्ट.
1/10
2/10
Published at : 06 Mar 2026 02:34 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
टीवी टीआरपी लिस्ट: अनुपमा' और 'नागिन 7' को पीछे छोड़ आगे निकला ये शो, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
टेलीविजन
9 Photos
अंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम
टेलीविजन
9 Photos
‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति ने सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जमकर दिए पोज, तस्वीरों में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
टेलीविजन
10 Photos
इतने सालों में कितनी बदल गई हैं 'दयाबेन', इन 10 तस्वीरों में देखें दिशा वकानी का ट्रांसफॉर्मेशन
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक शिमरी ड्रेस में रूपाली गांगुली लगीं कयामत , ‘अनुपमा’ की तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल
टेलीविजन
7 Photos
देसी अंदाज में छाया सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी लुक, सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं बेहद खूबसूरत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप? 7 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
मनोरंजन
हैलो बच्चों रिव्यू: विनीत कुमार सिंह है इस सीरीज के माथे का चंदन
मनोरंजन
री-रिलीज के बाद ‘तेरे नाम’ नहीं कर पाई कमाई, लेकिन 20 लाख कमाते ही रच देगी इतिहास
मनोरंजन
कौन हैं तृषा कृष्णन? थलपति विजय से जुड़ा नाम, जानें एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
टीवी टीआरपी लिस्ट: अनुपमा' और 'नागिन 7' को पीछे छोड़ आगे निकला ये शो, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
टेलीविजन
9 Photos
अंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion