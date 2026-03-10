गोवा में नई शुरुआत! लीप के बाद ‘अनुपमा’ की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दी दस्तक? देखें प्रोमो
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक बार फिर से लीप देखने को मिल रहा है. लीप के बाद शो की कहानी एक दम से पलट चुकी है. अब अनुपमा गोवा पहुंच गई है, जहां नए शख्स की एंट्री उसकी जिंदगी में हुई है.
'अनुपमा' अभी भी स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शोज में से एक बना हुआ है, जो अपनी इमोशनल कहानी, जाने-पहचाने किरदारों और लगातार आनेवाले ट्विस्ट्स से दर्शकों को बांधे रखता है. पिछले कुछ सालों में, इस शो ने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया है बल्कि कई सामाजिक मुद्दों को भी छुआ है, जिससे यह दिलचस्प होने के साथ-साथ काफी सार्थक भी बन गया है. हर नए मोड़ के साथ मेकर्स कुछ नया लेकर आते हैं जिसका दर्शकों को इंतजार रहता है, और अब लेटेस्ट प्रोमो ने एक बार फिर फैन्स के बीच काफी उत्सुकता जगा दी है.
मेकर्स ने अब शो का एक बिल्कुल नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें कहानी में एक छोटा सा लीप (समय का बदलाव) दिखाया गया है. प्रोमो से पता चलता है कि अनुपमा अब गोवा शिफ्ट हो गई है और वहां अपनी जिंदगी का एक नया फेज शुरू कर चुकी है. प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा बीच (समुद्र किनारे) पर साइकिल चलाती दिख रही है और उसके पीछे एक छोटी बच्ची बैठी है. वह बच्ची एक्साइटमेंट में अनुपमा से साइकिल और तेज चलाने को कहती है, जो एक बहुत ही प्यारा और खुशमिजाज पल है.
अनुपमा की नई शुरुआत से बदलेगी कहानी
इसके तुरंत बाद, अनुपमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि समुद्र किनारे लगी कई छोटी दुकानों के बीच वह अपना खाने का स्टॉल कहाँ लगाए. इधर-उधर देखने के बाद, उसे लहरों के पास एक जगह मिलती है और वह वहीं अपना स्टॉल शुरू करने का फैसला करती है. फिर वह स्नैक्स बेचते और लोगों को अपना खाना चखने के लिए बुलाते हुए दिखती है. हालांकि, वहां से गुजर रहा एक कपल सवाल करता है कि गोवा के बीच पर कोई ढोकला क्यों खाना चाहेगा, जिसे सुनकर अनुपमा उलझन में पड़ जाती है.
View this post on Instagram
तभी प्रोमो में एक दिलचस्प मोड़ आता है. सचिन त्यागी, जिनकी हाल ही में शो में नई एंट्री हुई है, पास ही बीच पर बैठे नजर आते हैं. जैसे ही लहरें करीब आती हैं, वह "थ्री, टू, वन" गिनना शुरू करते हैं, और अचानक एक तेज़ लहर आती है जिससे अनुपमा का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका स्टॉल गिर जाता है.
जब अनुपमा उठने की कोशिश करती है, तो सचिन त्यागी का किरदार उसकी ओर आता है और मदद के लिए हाथ बढ़ाता है. लेकिन उसे ऊपर खींचने के बजाय, वह उसके हाथ में कागज का एक छोटा टुकड़ा थमा देता है और वहां से चला जाता है. जब अनुपमा उस कागज को खोलती है, तो उस पर एक मोटिवेशनल कोट (प्रेरणादायक विचार) लिखा होता है. उसे जाते हुए देखकर अनुपमा सोच में पड़ जाती है.
यह प्रोमो दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है. अनुपमा के गोवा के इस नए सफर में सचिन त्यागी का क्या रोल होगा? उसके साथ दिखने वाली वह छोटी बच्ची कौन है और अनुपमा की जिंदगी में उसकी क्या जगह है? और क्या प्रार्थना की मौत का अनुपमा के गोवा शिफ्ट होने से कोई कनेक्शन है?रात 10 बजे से 'अनुपमा' देखिए, सिर्फ स्टार प्लस पर!
ये भी पढ़ें:-'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL