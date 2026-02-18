हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदेसी अंदाज में छाया सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी लुक, सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं बेहद खूबसूरत

देसी अंदाज में छाया सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी लुक, सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं बेहद खूबसूरत

Surbhi Jyoti: tb टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने मेटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Feb 2026 12:21 PM (IST)
Surbhi Jyoti: tb टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने मेटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो अपने पहले बेबी का वेलकम करने के लिए रेडी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.

एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंस एंजॉय करती नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी.
एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंस एंजॉय करती नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी.
अब सुरभि एक के बाद एक बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर कर रही है. हाल ही में एक्ट्रेस अपनी ये तस्वीरें शेयर की है.
अब सुरभि एक के बाद एक बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर कर रही है. हाल ही में एक्ट्रेस अपनी ये तस्वीरें शेयर की है.
Published at : 18 Feb 2026 12:21 PM (IST)
Surbhi Jyoti

टेलीविजन फोटो गैलरी

