देसी अंदाज में छाया सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी लुक, सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं बेहद खूबसूरत
Surbhi Jyoti: tb टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने मेटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो अपने पहले बेबी का वेलकम करने के लिए रेडी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.
Published at : 18 Feb 2026 12:21 PM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti
