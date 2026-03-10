रिलीज के बाद धमाल मचाएगी 'अल्फा! क्या तोड़ पाएगी ये तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box Office: रिलीज के बाद धमाल मचाएगी 'अल्फा! इन तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड्स पर होगी आलिया भट्ट की फिल्म की नजर

Alpha Box Office: रिलीज के बाद धमाल मचाएगी 'अल्फा! इन तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड्स पर होगी आलिया भट्ट की फिल्म की नजर

Alpha Box Office:आलिया भट्ट की अल्फा इस 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं इस फिल्म का रिलीज के बाद टारगेट तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करना होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Mar 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

आलिया भट्ट स्टारर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म ‘अल्फा’ की नई रिलीज़ डेट फाइनली अनाउंस हो गई है. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं ‘अल्फा’ का टारगेट बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़े नंबर्स कमाने के साथ ही तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड को पछाड़ना भी होगा.

 रिलीज के बाद तीन टारगेट पर होगी ‘अल्फा’ की  नजर
वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पीछली दो रिलीज़  वॉर 2 और टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. अब इस यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म ‘अल्फा’ से काफी उम्मीद की जा रही है. इसकी कास्टिंग भी सॉलिड है. दरअसल फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर अहम रोल में नजर आएंगे. हालांकि ये पठान, वॉर और टाइगर जितनी बड़ी नही है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़े माइलस्टोन हासिल करने के लिए यह फिर भी रिकॉर्ड बुक में जगह बना सकती है. इसी के साथ इसकी निगाहें बॉलीवुड की कुछ  3 स्पाई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पर हैं, जिसमें YRF की स्पाई यूनिवर्स की फिल्में भी शामिल हैं.

अल्फा का मेन टारगेट पहले बॉलीवुड की टॉप 10 स्पाई थ्रिलर ओपनर्स में एंट्री करना है. फिलहाल  दसवें स्पॉट पर बेबी है जिसका ओपनिंग डे कलेक्शन 9.3 करोड़ हैं, लेकिन धुरंधर 2 के आते ही वह लिस्ट से बाहर हो जाएगी. इसलिए, आलिया भट्ट को हॉलिडे के 12 करोड़ को टारगेट करना होगा, जो धुरंधर 2 के आने के बाद लिस्ट में दसवें स्पॉट पर होगी.

बॉलीवुड टॉप 10 स्पाई थ्रिलर फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन (कोईमोई के मुताबिक)

  • पठान- 57 करोड़
  • वॉर- 53.35 करोड़
  • वॉर 2- 52.5 करोड़
  • टाइगर 3- 44.5 करोड़
  • टाइगर ज़िंदा है- 34.1 करोड़
  • एक था टाइगर-32.92 करोड़
  • धुरंधर- 28.6 करोड़
  • बैंग बैंग- 27.54 करोड़
  • हॉलिडे- 12 करोड़
  • बेबी- 9.3 करोड़

स्पाई यूनिवर्स की टॉप 5 में एंट्री करना 
इसके बाद आलिया भट्ट की अल्फा का दूसरा टारगेट स्पाई यूनिवर्स ओपनर्स की हायरार्की को तोड़ना है. इसे टॉप 5 में आना होगा. इसके लिए इसे सलमान खान की टाइगर ज़िंदा है के 34.1 करोड़ की ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़कर टॉप 5 में जगह बनानी होगी. अगर यह पहले दिन 33 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है, तो यह ऑफिशियली सलमान खान की टाइगर सीक्वल को टॉप 5 से बाहर कर देगी

ओवरसीज में 100 करोड़ क्लब में एंट्री
गौरतलब है कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का इंटरनेशनल लेवल पर शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है. अल्फा का तीसरा टारगेट ओवरसीज 100 करोड़ क्लब का अगला मेंबर बनने की कोशिश होगी. फिलहाल  पठान (412 करोड़) इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. दूसरे नंबर पर टाइगर ज़िंदा है (128 करोड़), तीसरे नंबर पर  टाइगर 3 (125 करोड़), चौथे नंबर पर वॉर ( 91.58 करोड़) और पांचवें नंबर पर वॉर 2 (75 करोड़) है. गौरतलब है कि वॉर, वॉर 2, और एक था टाइगर ओवरसीज में 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई हैं! उम्मीद है, आलिया भट्ट की अल्फा इस उपलब्धि को हासिल कर सकती है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 10 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol Alpha Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Alpha Box Office: रिलीज के बाद धमाल मचाएगी 'अल्फा! इन तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड्स पर होगी आलिया भट्ट की फिल्म की नजर
रिलीज के बाद धमाल मचाएगी 'अल्फा! क्या तोड़ पाएगी ये तीन बड़े स्पाई थ्रिलर रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking: ‘धुरंधर 2’ ने एडवांस बुकिंग में बना दिया महा रिकॉर्ड, 2 लाख से ज्यादा बेचे टिकट, रिलीज से पहले ही कर डाली छप्पर फाड़ कमाई
‘धुरंधर 2’ ने एडवांस बुकिंग में बना दिया महा रिकॉर्ड, लाख से ज्यादा बिक गए टिकट
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 11: ‘द केरल स्टोरी 2’ ने दूसरे मंडे भी मचाया गदर, जानें- 11 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट?
‘द केरल स्टोरी 2’ ने दूसरे मंडे भी मचाया गदर, जानें- 11 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट?
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
यूटिलिटी
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget