सुरभि ज्योति ने सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जमकर दिए पोज, तस्वीरों में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसुरभि ज्योति ने सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जमकर दिए पोज, तस्वीरों में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

Surbhi Jyoti Photos: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने मेटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसमें सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो अपने पहले बेबी का वेलकम करने के लिए रेडी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज देखने लायक है.

सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी एंजॉय करती नजर आ रही हैं. सुरभि एक के बाद एक बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर कर रही है.
अब हाल ही में एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपनी ये तस्वीरें शेयर की है. जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
Surbhi Jyoti

टेलीविजन फोटो गैलरी

मनोरंजन
