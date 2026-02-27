एक्सप्लोरर
सुरभि ज्योति ने सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जमकर दिए पोज, तस्वीरों में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
Surbhi Jyoti Photos: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने मेटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसमें सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो अपने पहले बेबी का वेलकम करने के लिए रेडी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज देखने लायक है.
Published at : 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
