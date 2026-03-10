द केरल स्टोरी 2' पर भारी पड़ी ये साउथ फिल्म, जानें- मंगलवार को 12 बजे तक का कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tuesday BO Live Updates: 'द केरल स्टोरी 2' के इस साउथ फिल्म ने छुड़ाए पसीने, जानें- मंगलवार को 12 बजे तक सभी फिल्मों का कलेक्शन

Tuesday Box Office Live Updates: मंगलवार को एक बार फिर द केरल स्टोरी 2 से लेकर मृत्युंजय और हॉपर्स जैसी तमाम फिल्में कमाई के लिए बॉक्स ऑफिस पर रेस कर रही हैं. यहां हर घंटे अपडेट कलेक्शन जान सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Tuesday Box Office Live Updates: सिनेमाघरों में तमाम फिल्में मौजूद हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए खूब तिकड़मबाजी कर रही है. इनमें बॉलीवुड की द केरल स्टोरी से लेकर साउथ की कई नई रिलीज फिल्में शामिल हैं. फिलहाल सभी फिल्मों पर द केरल स्टोरी 2 ही भारी पड़ रही है. जानते हैं इनका सोमवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है?

द केरल स्टोरी 2 का मंगलवार का कलेक्शन
द केरल स्टोरी 2 ने काफी विवादों में रहने के बाद और कानूनी परेशानी झेलने के बाद सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. फिल्म की शुरुआत यूं तो धीमी रही थी लेकिन फिर इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और फिर देखते ही देखते द केरल स्टोरी 2 ने धमाल मचा दिया और रिलीज के 9 दिनों में अपना 28 करोड़ का बजट भी वसूल कर लिया. इसके बाद 10वें दिन इसने 3.30 करोड़ कमाए और 11वें दिन का कलेक्शन 1.95 करोड़ रुपये रहा.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को इस फिल्म ने दोपहर 12बजे तक 0.03 करोड़ कमा लिए हैं.
  • फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.
  • फिलहाल फिल्म का भारत मे कुल नेट कलेक्शन 34.88 करोड़ रुपये हो चुका है.

थाई किझावी ने मंगलवार को कितना कर लिया कलेक्शन? 
तमिल फिल्म थाई किझावी में कोई बड़ा मेल स्टार नहीं है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही, इस मूवी में राधिका सरथकुमार एक बेरहम, बुज़ुर्ग साहूकार के लीड रोल में नजर आ रही हैं. इस फिल्म को रिलीज़ होने पर शानदार रिव्यूज़ मिले और इसके बाद से इसकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखी गई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने दूसरे मंडे यानी 11वें दिन 2.45 करोड़ की कमाई की थी.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 0.09 करोड़ कमा लिए हैं.
  • फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.
  • फिलहाल फिल्म का भारत मे कुल नेट कलेक्शन 37.94 करोड़ रुपये हो चुका है.

मृत्युंजय का मंगलवार का कलेक्शन
श्री विष्णु, रेबा मोनिका जॉन और राचा रवि स्टारर मृत्युंजय ने अपना ओपनिंग वीकेंड कुछ खास नहीं किया. कम उम्मीदों के साथ रिलीज़ हुई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ के कलेक्शन के साथ धीमी शुरुआत की. फिर  शनिवार को इसकी कमाई बढ़ी और इसने 1.35 करोड़ कमाए. लेकिन रविवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की वजह से यह और नहीं बढ़ पाई और इसने 1 करोड़ ही कमाए. इसके बाद चौथे दिन यानी पहले मंडे को इसकी कमाई 65 लाख रुपये रही.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मृत्युंजय ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 0.06 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसी के साथ इसका 5 दिनों का कुल कलेक्शन फिलहाल भारत में 4.06 करोड़ रुपये हो गया है.
  • फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.

ओ रोमियो का मंगलवार का कलेक्शन
शाहिद कपूर की ओ रोमियो भी उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नही कर पाई. विशाल भारद्वार निर्देशित ये फिल्म ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम साबित हुई. वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने चौथे मंडे को महज 33 लाख रुपये कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ओ रोमियो ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 0.03 करोड़ की कमाई कर ली है.
  • फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.
  • इसी के साथ इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन फिलहाल 70.36 करोड़ रुपये हो गया है.
Published at : 10 Mar 2026 12:11 PM (IST)
The Kerala Story 'The Kerala Story Tuesday Box Office O Romeo Thaai Kizhavi Mrithyunjay
