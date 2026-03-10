बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे

एक तरफ ईरान-अमेरिका-इजरायल में युद्ध हो रहा है तो दूसरी ओर इसकी वजह से देश में एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है. पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से भले दावा किया जा रहा है कि एलपीजी का स्टॉक है लेकन बिहार में गैस की भारी किल्लत वाली तस्वीर सामने आई है. मामला बिहार के कैमूर का है. यहां लोगों को ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ रहा है.

मंगलवार (10 मार्च, 2026) को कैमूर में एक गैस एजेंसी पर पहुंचे लोगों ने अपनी समस्या सुनाई. यह भी बताया कि कैसे सिलेंडर ब्लैक में 1800 से लेकर 2000 रुपये तक मिल रहा है. कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनके यहां गैस नहीं है जिसके चलते खाना तक नहीं बन रहा है.

'रोज आ रहे… और चले जा रहे'

कैमूर स्थित एक गैंस एजेंसी पर पहुंचे उपभोक्ता ने कहा, "रविवार को आए थे, कल सोमवार को भी आए थे, और आज भी आए हैं. यहां गैस के लिए हम लोगों को रोज बुलाया जा रहा है, लेकिन गैस नहीं मिला रहा है. रोज आ रहे हैं और चले जा रहे हैं. यहां मार्केट में 1800-2000 का गैस ब्लैक में धड़ल्ले से मिल रहा है. एजीएम को भी फोन किया.

जीटी रोड जाम करने की दी चेतावनी

दूसरे उपभोक्ता ने कहा कि हम तो अभी सुबह से खड़े हैं. तीन दिन से आदमी आ-जा रहा है. सोमवार को भी नहीं मिला. आज भी नहीं मिला. आदमी 1800-2000 कहां से लाएगा? गैस एजेंसी के मालिक का नंबर बंद है. ताला बंद है. कोई जवाब देने वाला नहीं है. अब यही होगा कि यहां से खाली सिलेंडर उठेगा और जीटी रोड जाम होगा. मालिक आए और घर-घर गैस उपलब्ध कराए. दो दिन से खाना नहीं बन रहा. कहा कि किसी का पक्का मकान है तो लकड़ी पर नहीं न खाना बनाएगा. एक और व्यक्ति ने कहा, "सुबह में आए हैं करीब 7.30 बजे. गोइठा नहीं है… गैस पर हम लाचार हैं. 2000 में हम कहां गैस लेने जाएं?"

