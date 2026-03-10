हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे

बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे

Bihar LPG Crisis: कैमूर में लोगों की शिकायत है कि गैस नहीं मिल रहा है. गैस एजेंसी के संचालक ने ताला बंद कर दिया है. लोगों ने जीटी रोड जाम करने की चेतावनी दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

एक तरफ ईरान-अमेरिका-इजरायल में युद्ध हो रहा है तो दूसरी ओर इसकी वजह से देश में एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है. पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से भले दावा किया जा रहा है कि एलपीजी का स्टॉक है लेकन बिहार में गैस की भारी किल्लत वाली तस्वीर सामने आई है. मामला बिहार के कैमूर का है. यहां लोगों को ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ रहा है.

मंगलवार (10 मार्च, 2026) को कैमूर में एक गैस एजेंसी पर पहुंचे लोगों ने अपनी समस्या सुनाई. यह भी बताया कि कैसे सिलेंडर ब्लैक में 1800 से लेकर 2000 रुपये तक मिल रहा है. कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनके यहां गैस नहीं है जिसके चलते खाना तक नहीं बन रहा है.

'रोज आ रहे… और चले जा रहे'

कैमूर स्थित एक गैंस एजेंसी पर पहुंचे उपभोक्ता ने कहा, "रविवार को आए थे, कल सोमवार को भी आए थे, और आज भी आए हैं. यहां गैस के लिए हम लोगों को रोज बुलाया जा रहा है, लेकिन गैस नहीं मिला रहा है. रोज आ रहे हैं और चले जा रहे हैं. यहां मार्केट में 1800-2000 का गैस ब्लैक में धड़ल्ले से मिल रहा है. एजीएम को भी फोन किया. 

यह भी पढ़ें- बिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'यह केवल और केवल…'

जीटी रोड जाम करने की दी चेतावनी

दूसरे उपभोक्ता ने कहा कि हम तो अभी सुबह से खड़े हैं. तीन दिन से आदमी आ-जा रहा है. सोमवार को भी नहीं मिला. आज भी नहीं मिला. आदमी 1800-2000 कहां से लाएगा? गैस एजेंसी के मालिक का नंबर बंद है. ताला बंद है. कोई जवाब देने वाला नहीं है. अब यही होगा कि यहां से खाली सिलेंडर उठेगा और जीटी रोड जाम होगा. मालिक आए और घर-घर गैस उपलब्ध कराए. दो दिन से खाना नहीं बन रहा. कहा कि किसी का पक्का मकान है तो लकड़ी पर नहीं न खाना बनाएगा. एक और व्यक्ति ने कहा, "सुबह में आए हैं करीब 7.30 बजे. गोइठा नहीं है… गैस पर हम लाचार हैं. 2000 में हम कहां गैस लेने जाएं?" 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bihar LPG Crisis
और पढ़ें
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

