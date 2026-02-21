टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देख फैंस बस उन्हें निहारते ही रह गए है. ब्लैक आउटफिट में उनका ये अंदाज काफी ग्लैमरस नजर आ रहा है.