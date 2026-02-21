हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्लैक शिमरी ड्रेस में रूपाली गांगुली लगीं कयामत , 'अनुपमा' की ग्लैमरस तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल

ब्लैक शिमरी ड्रेस में रूपाली गांगुली लगीं कयामत , ‘अनुपमा’ की ग्लैमरस तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल

Celebrity Fashion: टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी ब्लैक शिमरी ड्रेस में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Celebrity Fashion: टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी ब्लैक शिमरी ड्रेस में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बना चुकी रूपाली गांगुली एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ग्लैमरस लुक शेयर किया है. जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे है. उनके इस नऐ अंदाज में फैशन और कॉन्फिडेंस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है.

1/7
टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देख फैंस बस उन्हें निहारते ही रह गए है. ब्लैक आउटफिट में उनका ये अंदाज काफी ग्लैमरस नजर आ रहा है.
टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देख फैंस बस उन्हें निहारते ही रह गए है. ब्लैक आउटफिट में उनका ये अंदाज काफी ग्लैमरस नजर आ रहा है.
2/7
रूपाली ने ब्लैक कलर की शिमरी ड्रेस पहनी है जो उन पर काफी जंच रही है. ड्रेस में सीक्विन वर्क है जो लाइट में चमक रहा है. ऊपर की तरफ नेट स्लीव्स दी गई हैं जिससे लुक स्टाइलिश लग रहा है.
रूपाली ने ब्लैक कलर की शिमरी ड्रेस पहनी है जो उन पर काफी जंच रही है. ड्रेस में सीक्विन वर्क है जो लाइट में चमक रहा है. ऊपर की तरफ नेट स्लीव्स दी गई हैं जिससे लुक स्टाइलिश लग रहा है.
Published at : 21 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Anupamaa Rupali Ganguly Rupali Ganguly Look

टेलीविजन फोटो गैलरी

