ब्लैक शिमरी ड्रेस में रूपाली गांगुली लगीं कयामत , ‘अनुपमा’ की ग्लैमरस तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल
Celebrity Fashion: टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी ब्लैक शिमरी ड्रेस में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बना चुकी रूपाली गांगुली एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ग्लैमरस लुक शेयर किया है. जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे है. उनके इस नऐ अंदाज में फैशन और कॉन्फिडेंस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है.
Published at : 21 Feb 2026 11:07 AM (IST)
