मिस्ट्री मैन संग मलाइका अरोड़ा हुईं स्पॉट, कोजी वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

मलाइका अरोड़ा आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के एक वीडियो ने धमाल मचा रखा है.

वायरल वीडियो में एक्ट्रेस स्प्लिट्सविला X6 फेम सोराब बेदी के संग कोजी डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को देख लग रहा है कि ये किसी पार्टी की है. रिपोर्ट के अनुसार ये वायरल वीडियो मलाइका अरोड़ा के नए खुले रेस्टोरेंट 'स्वीनी' में हुए सेलिब्रेशन पार्टी का है.

मलाइका संग सोराब ने किया पार्टी एंजॉय

वायरल क्लिप में सोराब और मलाइका पार्टी में डांस करते और एंजॉय करते दिख रहे हैं. इस शानदार शाम की कुछ झलक सोराब बेदी ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके दिखाई हैं. तस्वीरों में वो मलाइका और दोस्तों के संग पोज देते और पार्टी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by The Khabri Tak (@khabritakmedia)

सोराब ने मलाइका को उनके नए रेस्टोरेंट के लिए बधाई भी दी है. उसके बाद मलाइका ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए थैंक्यू लिखा. अपनी वायरल वीडियो की वजह से मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं. इससे पहले उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जो रोम की थी.

View this post on Instagram A post shared by Sorab Bedi ♠️ (@sorabbedi)

इसके पीछे की वजह ये थी कि उस तस्वीर में मलाइका के साथ डायमंड मर्चेंट हर्ष मेहता भी नजर आए थे. कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वो तस्वीर वैलेंटाइन डे ट्रिप की थी. दोनों को एक साथ रोम के पॉपुलर ट्रेवी फाउंटेन पर देखा गया था. इसके बाद से दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी.

बता दें मलाइका अरोड़ा ने पहले अरबाज खान के संग शादी की थी. इन दोनों की शादी 1998 में हुई थी. 2017 में इनका डिवोर्स हो गया था. अरबाज संग तलाक के बाद मलाइका ने अर्जुन कपूर को डेट किया था. हालांकि, ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक नहीं चला.

