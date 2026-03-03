हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक

अंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक

Ankita Lokhande Holi Photos: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ होली खेली. जिसकी फोटोज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आइये देखें एक्ट्रेस का लुक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Mar 2026 11:03 PM (IST)
Ankita Lokhande Holi Photos: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ होली खेली. जिसकी फोटोज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आइये देखें एक्ट्रेस का लुक.

अंकिता लोखंडे हर त्यौहार को मजेदार तरीके से मनाती हैं. खासतौर से होली की बात हो तो वो इसे भी बड़े ही स्टाइलिश अंदाज से मनाती हैं. एक्ट्रेस हर साल तो होली के दिन अपने घर पर पार्टी रखती हैं. लेकिन इस बार ये पार्टी आज के दिन तो नहीं रखी गई. बल्कि अंकिता होली पार्टी में गई थीं. अंकिता का ये होली लुक बहुत ही खास और कूल था. उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब सारे फोटोज शेयर किए हैं. आइये दिखाते हैं.

1/9
अंकिता लोखंडे ने हर बार की तरह ही इस बार भी बड़े मजेदार अंदाज में होली मनाई है. उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी की और खूब सारी फोटोज भी क्लिक कीं.
अंकिता लोखंडे ने हर बार की तरह ही इस बार भी बड़े मजेदार अंदाज में होली मनाई है. उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी की और खूब सारी फोटोज भी क्लिक कीं.
2/9
अंकिता ने अपने मायके वाले पूरे परिवार और दोस्तों के साथ होली पार्टी की. इन फोटोज में एक्ट्रेस का कूल अंदाज बहुत प्यार लग रहा है.
अंकिता ने अपने मायके वाले पूरे परिवार और दोस्तों के साथ होली पार्टी की. इन फोटोज में एक्ट्रेस का कूल अंदाज बहुत प्यार लग रहा है.
Published at : 03 Mar 2026 11:03 PM (IST)
Vicky Jain Ankita Lokhande Holi 2026

टेलीविजन फोटो गैलरी

