एक्सप्लोरर
अंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक
Ankita Lokhande Holi Photos: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ होली खेली. जिसकी फोटोज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आइये देखें एक्ट्रेस का लुक.
अंकिता लोखंडे हर त्यौहार को मजेदार तरीके से मनाती हैं. खासतौर से होली की बात हो तो वो इसे भी बड़े ही स्टाइलिश अंदाज से मनाती हैं. एक्ट्रेस हर साल तो होली के दिन अपने घर पर पार्टी रखती हैं. लेकिन इस बार ये पार्टी आज के दिन तो नहीं रखी गई. बल्कि अंकिता होली पार्टी में गई थीं. अंकिता का ये होली लुक बहुत ही खास और कूल था. उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब सारे फोटोज शेयर किए हैं. आइये दिखाते हैं.
1/9
2/9
Published at : 03 Mar 2026 11:03 PM (IST)
Tags :Vicky Jain Ankita Lokhande Holi 2026
टेलीविजन
9 Photos
अंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम
टेलीविजन
9 Photos
‘रामायण’ के राम-सीता से लेकर मंथरा-कैकेयी तक, अब कहां हैं ये दिग्गज कलाकार, जानें इनके बारे में
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति ने सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जमकर दिए पोज, तस्वीरों में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
टेलीविजन
10 Photos
इतने सालों में कितनी बदल गई हैं 'दयाबेन', इन 10 तस्वीरों में देखें दिशा वकानी का ट्रांसफॉर्मेशन
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक शिमरी ड्रेस में रूपाली गांगुली लगीं कयामत , ‘अनुपमा’ की तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल
टेलीविजन
7 Photos
देसी अंदाज में छाया सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी लुक, सूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं बेहद खूबसूरत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
ईशा गुप्ता के बाद सोनल चौहान भी सुरक्षित लौटीं भारत, बोलीं- 'ये कुछ दिन बहुत भारी थे'
मनोरंजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
मनोरंजन
काजोल ने बहन तनीषा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, वीडियो शेयर कर लिखा- हम एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती हैं
मनोरंजन
राजपाल यादव ने सोनू सूद को सुनाई खरी- खोटी, अब एक्टर ने दी सफाई, बोले- 'मैंने नहीं कहा उन्हें काम चाहिए'
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
अंकिता लोखंडे ने दोस्तों और परिवार के साथ खेली होली, फोटोज में देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं एरिका फर्नांडिस? भारत छोड़ दुबई में बसीं, एक्टिंग से दूर अब कर रही हैं ये काम
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion