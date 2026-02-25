हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनइतने सालों में कितनी बदल गई हैं 'दयाबेन', इन 10 तस्वीरों में देखें दिशा वकानी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

इतने सालों में कितनी बदल गई हैं 'दयाबेन', इन 10 तस्वीरों में देखें दिशा वकानी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा वकानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अब बेशक इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन अभी भी फैंस में उनका क्रेज है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 01:37 PM (IST)
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा वकानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अब बेशक इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन अभी भी फैंस में उनका क्रेज है.

दिशा वकानी पिछले कई सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं. ऐसे में उनके लुक में काफी बदलाव आया है. दिशा का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देख पहचानना भी मुश्किल होगा.

1/10
दिशा वकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो करने से पहले कई मूवीज में काम किया था. लेकिन, वो फेम नहीं कमा पाईं जो उन्हें दयाबेन बनकर मिला.
दिशा वकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो करने से पहले कई मूवीज में काम किया था. लेकिन, वो फेम नहीं कमा पाईं जो उन्हें दयाबेन बनकर मिला.
2/10
एक दौर ऐसा था जब दिशा वकानी को बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ गया था. उनकी डेब्यू मूवी का नाम था कमसिन. इस फिल्म में उनका बेहद सिजलिंग अंदाज देखने को मिला था.
एक दौर ऐसा था जब दिशा वकानी को बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ गया था. उनकी डेब्यू मूवी का नाम था कमसिन. इस फिल्म में उनका बेहद सिजलिंग अंदाज देखने को मिला था.
Published at : 25 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Disha Vakani Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
संजय लीला भंसाली को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती हैं डायरेक्टर, जानें-कैसी है हालत?
संजय लीला भंसाली को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती हैं डायरेक्टर, जानें-कैसी है हालत?
मनोरंजन
आम परिवार का लड़का आज बालीवुड पर कर रहा राज, जानें- शाहिद कपूर के बैकग्राउंड डांसर से 'ओ रोमियो' बनने तक की कहानी
आम परिवार का लड़का आज बालीवुड पर कर रहा राज, जानें- शाहिद की स्ट्रगल से लेकर स्टार बनने तक की कहानी
मनोरंजन
करण कुंद्रा ने ऐसे किया तेजस्वी से प्यार का इजहार, सीने पर बनवाया गर्लफ्रेंड की तस्वीर का टैटू
करण कुंद्रा ने ऐसे किया तेजस्वी से प्यार का इजहार, सीने पर बनवाया गर्लफ्रेंड की तस्वीर का टैटू
मनोरंजन
'दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता लेकिन दूध बेचने वाले को...', सोनू सूद के वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई हलचल
'दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता', सोनू सूद के वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई हलचल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget