अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम
Balika Vadhu Jagiya Photos: 'बालिका वधू' में बचपन में आनंदी के पति का किरदार निभाने वाले जगिया आपको याद हैं? 17 सालों में एक्टर का गजब का ट्रांसफोर्मेशन हो गया है और वो काफी हैंडसम दिखते हैं.
पॉपुलर टीवी सीरियल 'बालिका वधू' की छोटी आनंदी यानी अविका गौर ने रियल लाइफ पार्टनर मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है. वहीं सीरियल में अविका के पति जगिया का किरदार निभाने वाले एक्टर अविनाश मुखर्जी अभी भी कुंवारे हैं. 17 सालों में एक्टर काफी बदल गए हैं और बहुत हैंडसम भी नजर आते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 05:49 PM (IST)
टेलीविजन
