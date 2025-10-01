हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम

Balika Vadhu Jagiya Photos: 'बालिका वधू' में बचपन में आनंदी के पति का किरदार निभाने वाले जगिया आपको याद हैं? 17 सालों में एक्टर का गजब का ट्रांसफोर्मेशन हो गया है और वो काफी हैंडसम दिखते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Oct 2025 06:13 PM (IST)
पॉपुलर टीवी सीरियल 'बालिका वधू' की छोटी आनंदी यानी अविका गौर ने रियल लाइफ पार्टनर मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है. वहीं सीरियल में अविका के पति जगिया का किरदार निभाने वाले एक्टर अविनाश मुखर्जी अभी भी कुंवारे हैं. 17 सालों में एक्टर काफी बदल गए हैं और बहुत हैंडसम भी नजर आते हैं.

अविनाश मुखर्जी लंबे समय से किसी शो में दिखाई नहीं दिए हैं, हालांकि वो म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुके हैं.
अविनाश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं. वहां उनके 994 हजार फॉलोवर्स हैं.
अविनाश इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. इनमें उनका जबरदस्त फैशनेबल अंदाज देखने को मिलता है.
व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर-सूट पहने एक्टर काफी डैशिंग दिख रहे हैं.
ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पहने अविनाश काफी कूल दिख रहे हैं. फोटो में उन्हें क्रूज पर पोज दे रहे हैं.
लेदर जैकेट पहने एक्टर हैंडसम हंक लग रहे हैं. फोटो में वो अपनी बाइक पर बैठकर पोज देते दिख रहे हैं.
ब्लैक शेरवानी को यहां अविनाश ने मल्टीकलर ब्लेजर के साथ पेयर किया है. ब्लैक चश्मा और शूज उनके लुक को और ज्यादा डैशिंग बना रहे हैं.
डिजाइनर कुर्ता पहने यहां अविनाश डांडिया लुक क्रिएट करते दिख रहे हैं.
येलो टी-शर्ट और डेनिम जैकेट पहने एक्टर काफी जच रहे हैं. तस्वीर में वो किताब पढ़ते दिख रहे हैं.
व्हाइट कुर्ता-पायजामा भी अविनाश पर काफी सूट कर रहा है. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूतियों के साथ पूरा किया है.
Published at : 01 Oct 2025 05:49 PM (IST)
