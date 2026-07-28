'मुझे ये आदमी नहीं पसंद', फराह खान के व्लॉग में राजत दलाल पर भड़के यूजर्स

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बिल्कुल पसंद नहीं आया ये जो भी है.शो की वाइब खराब कर दी.’दूसरे ने लिखा, ‘मेझे ये आदमी पसंद नहीं. दिलीप को ग्रीट तक नहीं किया.’ एक और ने लिखा, ‘मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं.’