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'मुझे ये आदमी नहीं पसंद', फराह खान के व्लॉग में राजत दलाल पर भड़के यूजर्स
फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं राजत दलाल के घर पहुंची. इस दौरान उनके दिल्ली वाले आशियाने की झलक देखने को मिली. हालांकि कमेंट में कई लोग राजत दलाल को ट्रोल कर रहे हैं.
फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस 18' फेम राजत दलाल के घर पहुंची. इस दौरान उनके आलीशान घर की इलक देखने को मिली. वहीं इस व्लॉग के बाद कुछ लोग रजत दलाल को ट्रोल कर रहे हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :Farah Khan Rajat Dalal
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Hirdesh Kumar Singh
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