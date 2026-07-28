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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मुझे ये आदमी नहीं पसंद', फराह खान के व्लॉग में राजत दलाल पर भड़के यूजर्स

'मुझे ये आदमी नहीं पसंद', फराह खान के व्लॉग में राजत दलाल पर भड़के यूजर्स

फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं राजत दलाल के घर पहुंची. इस दौरान उनके दिल्ली वाले आशियाने की झलक देखने को मिली. हालांकि कमेंट में कई लोग राजत दलाल को ट्रोल कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Jul 2026 07:24 PM (IST)
फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं राजत दलाल के घर पहुंची. इस दौरान उनके दिल्ली वाले आशियाने की झलक देखने को मिली. हालांकि कमेंट में कई लोग राजत दलाल को ट्रोल कर रहे हैं.

फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस 18' फेम राजत दलाल के घर पहुंची. इस दौरान उनके आलीशान घर की इलक देखने को मिली. वहीं इस व्लॉग के बाद कुछ लोग रजत दलाल को ट्रोल कर रहे हैं.

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फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है. जिसमें देखा गया कि वो राजत दलाल के घर पहुंची है.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है. जिसमें देखा गया कि वो राजत दलाल के घर पहुंची है.
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इस दौरान फराह ने रजत के घर का होम टूर भी दिया. रजत दलाल का ये दिल्ली वाला आशियाना काफी आलीशान है.
इस दौरान फराह ने रजत के घर का होम टूर भी दिया. रजत दलाल का ये दिल्ली वाला आशियाना काफी आलीशान है.
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रजत ने अपनी मां और वाइफ को फराह खान से मिलवाया. इस दौरान रजत दलाल की वाइफ ने बताया कि वो एथलीट हैं.
रजत ने अपनी मां और वाइफ को फराह खान से मिलवाया. इस दौरान रजत दलाल की वाइफ ने बताया कि वो एथलीट हैं.
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घर में एक दीवार पर खूब सारे मेडल्स सजे हुए हैं. बातचीत में रजत दलाल ने कहा कि ये उनके और उनकी वाइफ माही के हैं.
घर में एक दीवार पर खूब सारे मेडल्स सजे हुए हैं. बातचीत में रजत दलाल ने कहा कि ये उनके और उनकी वाइफ माही के हैं.
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घर का लिविंग एरिया और किचन भी काफी अलीशान है. सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया.
घर का लिविंग एरिया और किचन भी काफी अलीशान है. सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया.
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बता दें, फराह के इस वीडियो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़कते नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि रजत और उनकी फैमिली ने फराह के कुक को ग्रीट नहीं किया.
बता दें, फराह के इस वीडियो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़कते नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि रजत और उनकी फैमिली ने फराह के कुक को ग्रीट नहीं किया.
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एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बिल्कुल पसंद नहीं आया ये जो भी है.शो की वाइब खराब कर दी.’दूसरे ने लिखा, ‘मेझे ये आदमी पसंद नहीं. दिलीप को ग्रीट तक नहीं किया.’ एक और ने लिखा, ‘मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं.’
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बिल्कुल पसंद नहीं आया ये जो भी है.शो की वाइब खराब कर दी.’दूसरे ने लिखा, ‘मेझे ये आदमी पसंद नहीं. दिलीप को ग्रीट तक नहीं किया.’ एक और ने लिखा, ‘मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं.’
Published at : 28 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Rajat Dalal

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