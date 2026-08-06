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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Ramayana Release Date: रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' का बुधवार को इंग्लिश वर्जन में ट्रेलर जारी किया गया. इसी के साथ मेकर्स ने इस मच अवेटेड फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Aug 2026 08:13 AM (IST)
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नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसका ट्रेलर पिछले हफ्ते रिलीज हुआ था और इंटरनेट पर इसकी काफी चर्चा हुई. हालाँकि, ट्रेलर में बस इतना बताया गया कि फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. 'रामायण' की रिलीज की असल तारीख़ नहीं बताई गई थी. इससे लोगों के मन में सवाल थे कि क्या फ़िल्म रविवार, 8 नवंबर को  दिवाली के दिन रिलीज होगी? या फिर फिल्म शुक्रवार, 6 नवंबर को आएगी? इस बीच, ऐसी अटकलें भी थीं कि 'रामायण' दिवाली से पहले, 30 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है. हालांकि अब फिल्म की फाइनल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है.

रामायण के इंग्लिश ट्रेलर के साथ रिलीज डेट हुई कंफर्म
बता दें कि कई भाषाओं में 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज़ होने के ठीक एक हफ्ते बाद, बुधवार को डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने फिल्म के इंटरनेशनल दर्शकों के लिए इंग्लिश डब ट्रेलर जारी किया. इंग्लिश ट्रेलर का रनटाइम 3 मिनट 54 सेकंड है, जो पिछले हफ्ते रिलीज हुए हिंदी वर्जन से लगभग 15 सेकंड छोटा है. ट्रेलर में नए विजुअल्स और सबसे जरूरी बात, फिल्म की ऑफिशियल रिलीज़ डेट भी दिखाई गई है.

सोनी पिक्चर्स, इस फिल्म को वर्ल्डवाइड रिलीज कर रहा है. वहीं सोनी पिक्चर्स ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर फिल्म का इंग्लिश वर्जन में ट्रेलर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, "एक ऐसी शानदार जर्नी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई. रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर देखें, जो 6 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आ रही है." इसी के साथ ये बात अब कंफर्म हो गई है कि 'रामायण' 6 नवंबर को रिलीज होगी.

 

'रामायण' के इंग्लिश ट्रेलर के लिए कास्ट ने खुद की डबिंग
इस बड़े बजट वाली पौराणिक फ़िल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​इसे दुनिया भर में एक बड़े सिनेमाई इवेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, इंग्लिश ट्रेलर में मुख्य कलाकार अपने डायलॉग खुद इंग्लिश में डब कर रहे हैं, न कि इंटरनेशनल वॉइस एक्टर्स पर डिपेंड हैं.

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 'रामायण' ट्रेलर के बारे में
हिंदी ट्रेलर की तरह ही, इंग्लिश ट्रेलर की शुरुआत रावण के उदय से होती है. यश का किरदार खुद को "स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का सबसे बड़ा शासक" बताता है, जबकि स्क्रीन पर लिखा आता है, "सदियों पहले, एक अत्याचारी का जन्म हुआ था."

इसके बाद कहानी उस सीन पर आती है जहां भगवान राम (रणबीर कपूर स्टारर किरदार) अपने पिता, राजा दशरथ से कहते हैं, "मैं इस दुनिया की भलाई के लिए खुशी-खुशी अपनी जान दे दूँगा." फिर क्लिप में राम के 14 साल के वनवास को दिखाया गया है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी सीता (साई पल्लवी) और भाई लक्ष्मण (रवि दुबे) हैं. वहां उनकी मुलाकात रावण की बहन शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) से होती है. लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा को घायल किए जाने के बाद, रावण बदला लेने की कसम खाता है और अपनी बहन से कहता है, "मैं वादा करता हूँ कि राम को तुम्हारे साथ किए गए इस काम की कीमत चुकानी पड़ेगी, शूर्पणखा. राम की मौत न सिर्फ़ दर्दनाक होगी, बल्कि उनका अपमान भी होगा."

ट्रेलर की एंडिंग राम के अपनी अगवा की गई पत्नी को बचाने के संकल्प के साथ होती है. जिसमें भगवान राम कहते हैं, "अगर रावण तीनों लोकों का शासक है, तो तीनों लोक उसकी मौत के गवाह बनेंगे. मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा."

'रामायण' दो पार्ट में होगी रिलीज
'रामायण'  को करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. ये अब तक के सबसे महंगे भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट्स में से एक है. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज़ होगी. पहला पार्ट 6 नवंबर को दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में आएगा. वहीं, 'रामायण: पार्ट 2' को दिवाली 2027 में रिलीज़ करने का प्लान है.

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Published at : 06 Aug 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Yash Sai Pallavi Ramayana Part 1
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