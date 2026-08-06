'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
Akanksha Chamola: 'मेरा कुत्ता आ जाता तो बेहतर था' वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आकांक्षा चमोला ने पहली बार सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया.
'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना की पत्नी और 'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं. शो में आकांक्षा ने खुलासा किया था वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं. उन्होंने बताया था कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. इतना ही नहीं, जब गौरव शो में आकांक्षा से मिलने आए, तो बाद में आकांक्षा ने कहा कि इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता ही आ जाता. अब आकांक्षा ने अपने इस विवादित बयान पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है.
आकांक्षा चमोला ने ऐसा क्या कहा था?
आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने के लिए 'लॉक अप 2' में गौरव खन्ना पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आकांक्षा से तलाक के मुद्दे पर बात करते हुए सलाह दी कि उन्हें शो में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी. गौरव से मुलाकात के दौरान आकांक्षा काफी इमोशनल नजर आईं, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह परिवार का कोई सदस्य या उनके माता-पिता आते तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि 'मेरा कुत्ता आ जाता, तो भी बेहतर होता.'
लोगों की सोच क्या हो गई है...
'लॉक अप 2' से बाहर आने के बाद आकांक्षा चमोला ने अपने वायरल बयान पर सफाई दी है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने अपने परिवार का भी ज़िक्र किया था. तब किसी को बुरा नहीं लगा कि मैंने गौरव को अपने मां-बाप से कंपेयर किया. आपको सिर्फ इस बात से दिक्कत हुई कि मैंने कुत्ते का नाम ले लिया. किसी को इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि मैंने अपने मां-बाप और कुत्ते, दोनों को एक ही जगह पर रखा. सिर्फ गौरव को लेकर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों की सोच क्या हो गई है कि हर बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं. आपको बोलने का अधिकार है, इसलिए आप कुछ भी बोल देंगे. मां-बाप वाली बात का तो कोई बुरा नहीं मान रहा. अगर आप लोग मुझे कुत्ते वाली बात के लिए बुरा-भला कह रहे हैं, तो मां-बाप वाली बात पर तालियां क्यों नहीं बजा रहे?'
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बस पेपर पर साइन करना बाकी है...
गौरव खन्ना संग तलाक पर आकांक्षा चमोला ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की महज टीआरपी के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहेगी कि उसका तलाक हो रहा है. जिन्हें ऐसा लगता है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती. अगर किसी को शक है, तो प्लीज मेरे घर आएं और मेरी लीगल टीम से बात करें. जब मैं 'लॉक अप 2' में गई थी, उससे पहले भी हमारी लीगल टीम इस मामले पर काम कर रही थी और अब भी हम वही चीजें सुलझा रहे हैं. अब सिर्फ कागजों पर साइन होना बाकी है, बाकी सब तय हो चुका है. ये किसी भी तरह का टीआरपी स्टंट नहीं था.'
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उन्होंने आगे कहा, 'जब हमारी शादी हुई थी, तब भी लोगों ने कहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए शादी कर रहे हैं. हम एक्टर्स जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी की हर बात सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होती है.'
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आकांक्षा चमोला ने खोले 2 राज
बता दें कि 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने अपनी जिंदगी से जुड़े दो बड़े राज खोले थे. शो के प्रीमियर एपिसोड में उन्होंने खुलासा किया था कि वो और गौरव खन्ना अलग हो रहे हैं और पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. इसके अलावा बाद में आकांक्षा ने ये भी बताया था कि वो बाइसेक्शुअल हैं. उन्होंने दावा किया था कि उनका लड़कियों के साथ भी रिश्ता रह चुका है.
श्रेया कालरा बनीं 'लॉक अप 2' की विनर
गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. इस सीजन की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की, जिसके साथ उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी भी मिली. वहीं, टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी शो की रनर-अप रहीं.
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