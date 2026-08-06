मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Akanksha Chamola: 'मेरा कुत्ता आ जाता तो बेहतर था' वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आकांक्षा चमोला ने पहली बार सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 06 Aug 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना की पत्नी और 'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं. शो में आकांक्षा ने खुलासा किया था वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं. उन्होंने बताया था कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. इतना ही नहीं, जब गौरव शो में आकांक्षा से मिलने आए, तो बाद में आकांक्षा ने कहा कि इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता ही आ जाता. अब आकांक्षा ने अपने इस विवादित बयान पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 

आकांक्षा चमोला ने ऐसा क्या कहा था?
आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने के लिए 'लॉक अप 2' में गौरव खन्ना पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आकांक्षा से तलाक के मुद्दे पर बात करते हुए सलाह दी कि उन्हें शो में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी. गौरव से मुलाकात के दौरान आकांक्षा काफी इमोशनल नजर आईं, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह परिवार का कोई सदस्य या उनके माता-पिता आते तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि 'मेरा कुत्ता आ जाता, तो भी बेहतर होता.' 

गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

लोगों की सोच क्या हो गई है...
'लॉक अप 2' से बाहर आने के बाद आकांक्षा चमोला ने अपने वायरल बयान पर सफाई दी है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने अपने परिवार का भी ज़िक्र किया था. तब किसी को बुरा नहीं लगा कि मैंने गौरव को अपने मां-बाप से कंपेयर किया. आपको सिर्फ इस बात से दिक्कत हुई कि मैंने कुत्ते का नाम ले लिया. किसी को इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि मैंने अपने मां-बाप और कुत्ते, दोनों को एक ही जगह पर रखा. सिर्फ गौरव को लेकर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों की सोच क्या हो गई है कि हर बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं. आपको बोलने का अधिकार है, इसलिए आप कुछ भी बोल देंगे. मां-बाप वाली बात का तो कोई बुरा नहीं मान रहा. अगर आप लोग मुझे कुत्ते वाली बात के लिए बुरा-भला कह रहे हैं, तो मां-बाप वाली बात पर तालियां क्यों नहीं बजा रहे?'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Hungama🎥 (@realbollywoodhungama)

बस पेपर पर साइन करना बाकी है...
गौरव खन्ना संग तलाक पर आकांक्षा चमोला ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की महज टीआरपी के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहेगी कि उसका तलाक हो रहा है. जिन्हें ऐसा लगता है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती. अगर किसी को शक है, तो प्लीज मेरे घर आएं और मेरी लीगल टीम से बात करें. जब मैं 'लॉक अप 2' में गई थी, उससे पहले भी हमारी लीगल टीम इस मामले पर काम कर रही थी और अब भी हम वही चीजें सुलझा रहे हैं. अब सिर्फ कागजों पर साइन होना बाकी है, बाकी सब तय हो चुका है. ये किसी भी तरह का टीआरपी स्टंट नहीं था.' 

गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

ये भी पढ़ें:-बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

उन्होंने आगे कहा, 'जब हमारी शादी हुई थी, तब भी लोगों ने कहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए शादी कर रहे हैं. हम एक्टर्स जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी की हर बात सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होती है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

आकांक्षा चमोला ने खोले 2 राज
बता दें कि 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने अपनी जिंदगी से जुड़े दो बड़े राज खोले थे. शो के प्रीमियर एपिसोड में उन्होंने खुलासा किया था कि वो और गौरव खन्ना अलग हो रहे हैं और पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. इसके अलावा बाद में आकांक्षा ने ये भी बताया था कि वो बाइसेक्शुअल हैं. उन्होंने दावा किया था कि उनका लड़कियों के साथ भी रिश्ता रह चुका है.

श्रेया कालरा बनीं 'लॉक अप 2' की विनर
गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. इस सीजन की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की, जिसके साथ उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी भी मिली. वहीं, टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी शो की रनर-अप रहीं.

ये भी पढ़ें:-August South Theatre Release: 'टॉक्सिक' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, अगस्त में थिएटर में आग लगाएंगी साउथ की ये 12 फिल्में

और पढ़ें
Published at : 06 Aug 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता' वाले बयान पर आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया जवाब
टेलीविजन
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनु को आएगा राजनंदिनी का डरावना सपना, वसुधा की प्रेग्नेंसी का झूठ पकड़ेगी दादी सा
अनु को आएगा राजनंदिनी का डरावना सपना, वसुधा की प्रेग्नेंसी का झूठ पकड़ेगी दादी सा
टेलीविजन
'लोग सिर्फ उनका मुखौटा देखते हैं...', शिवांगी जोशी पर भड़कीं आंचल खुराना
'लोग सिर्फ उनका मुखौटा देखते हैं...', शिवांगी जोशी पर भड़कीं आंचल खुराना
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बॉर्डर पर बवाल! SSB जवानों पर नेपाल के नागरिकों ने फेंके पत्थर, 200 लोगों के खिलाफ केस
बॉर्डर पर बवाल! SSB जवानों पर नेपाल के नागरिकों ने फेंके पत्थर, 200 लोगों के खिलाफ केस
पंजाब
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: 'डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे...' संसद सत्र शुरू होने से पहले बोले पवन खेड़ा
Monsoon Session 2026: 'डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे...' संसद सत्र शुरू होने से पहले बोले पवन खेड़ा
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget