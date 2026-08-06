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Alliance Winner Announced: 'अलायंस' की विनर बनीं मिनी माथुर, ट्रॉफी के साथ घर ले गई इतनी प्राइज मनी

Alliance Winner Announced: 'अलायंस' का विनर अनाउंस हो गया है. शो की ट्रॉफी मिनी माथुर ने अपने नाम की है. उन्होंने एली गोनी और रूबी देसानी को हराया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Aug 2026 01:51 PM (IST)
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एक्टर कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' को अपना पहला विनर मिल गया है. फिनाले में रूही दोसानी और अली गोनी को हराकर मिनी माथुर ने ट्रॉफी अपने नाम की, जीत के बाद मिनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका सफ़र और महिलाओं को खुद पर भरोसा करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करेगा.

कुशल टंडन को हराकर फिनाले में पहुंची थीं मिनी माथुर
बता दें कि अली पहले ही शो के फाइनलिस्ट बन चुके थे क्योंकि वह 'एस ऑफ द वीक' थे, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स रूही दोसानी, मिनी माथुर, नीति टेलर और कुशल टंडन को फाइनलिस्ट बनने के लिए आमने-सामने के चैलेंज में मुकाबला करना पड़ा. सेमीफाइनल में कुशल, मिनी से हार गए और नीति, रूही से हार गईं, जिससे अली के साथ रूही और मिनी फाइनलिस्ट बनी थीं

फिनाले टास्क में मिनी ने एली और रूही को दी मात
इसके बाद रूही, एली और मिनी माथुर के बीच फिनाले टास्क में मुकाबला हुआ, ताकि वे उस वॉल्ट का कोड जीत सकें जिसमें शो की प्राइज मनी रखी थी. इस टास्क में तीनों फाइनलिस्ट को एक बॉक्स से बॉल इकट्ठा करनी थीं, एक पुल बनाना था और बॉल को एक प्लेटफॉर्म तक ले जाना था, जहां उन्हें तीन बॉल को एक साथ बैलेंस करना था. इसके बाद ही उन्हें वॉल्ट खोलने के लिए कोड मिल सकता था. मिनी तीन कोड इकट्ठा करने में कामयाब रहीं, जबकि एली ने दो कोड इकट्ठा किए. इसी के साथ मिनी शो की विनर अनाउंस हुईं जबकि एली फर्स्ट रनर अप बने. 

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मिनी ने कितनी जीती प्राइज मनी
मिनी ने शो की ट्रॉफी उठाने के साथ ही 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी अपने नाम की. इस जीत से मिनी काफी खुश नजर आईं. 

 

फिनाले एपिसोड में हुआ खूब ड्रामा
फिनाले में कुछ ड्रामा भी देखने को मिला जब पुराने कंटेस्टेंट्स घर में वापस आए और बाकी कंटेस्टेंट्स से आमना-सामना हुआ. उनमें से कई ने वंशज सिंह को निशाना बनाया. डेजी शाह ने उन्हें इसलिए खरी-खोटी सुनाई क्योंकि उन्होंने कहा था कि शो में डेजी का कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं था. सीमा सचदेह ने भी कंटेस्टेंट्स को इस बात के लिए टोका कि वे कह रहे थे कि वह और सोहेल खान शो में छुट्टियां मनाने आए थे. इसके बाद सिस्टम ने तीनों फाइनलिस्ट के सफ़र के वीडियो दिखाए.

'अलायंस' शो का पहला सीजन 6 अगस्त को हुआ खत्म
कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए गए 'अलायंस' शो का पहला सीजन 6 अगस्त को खत्म हुआ है. कुणाल ने इस शो के साथ ही होस्ट के तौर पर अपना डेब्यू किया था. अपनी जीत के साथ, मिनी माथुर ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती, बल्कि 50 लाख रुपये का विजेता चेक भी अपने नाम किया, पूरे सीजन के दौरान उनके बैलेंस गेमप्ले, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस और हर चुनौती के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत की काफी तारीफ़ हुई, जिससे वह शो के पहले सीज़न की हकदार विजेता बनीं. 

'अलायंस' में कौन-कौन से कंटेस्टेंट थे?
'अलायंस' का पहला सीज़न 16 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ, जो जोड़ियों में हेडक्वार्टर में आए थे. हफ्तों  तक चले इस शो में उन्हें दोस्ती, दुश्मनी और अचानक आए उतार-चढ़ाव के बीच फिजिकल और नॉलेज-बेस्ड टास्क पूरे करने पड़े. सरप्राइज एंट्री, चौंकाने वाले एलिमिनेशन और लगातार बदलते अलायंस ने कंटेस्टेंट और दर्शकों, दोनों को ही आखिर तक उलझन में बनाए रखा. 

पहले सीजन में टीवी, फिल्मों और डिजिटल स्पेस से कई कंटेस्टेंट शामिल हुए, जिनमें रवि किशन, वंशज सिंह, पायल गेमिंग, अरमान खेरा, डॉली जावेद, देल्बर आर्या, सब्बी सूरी, रिव्वा किशन, कुशल टंडन, डेजी शाह, रूही दोसानी, निखिल चिनप्पा, नीति टेलर, मिनी माथुर, अर्सलान गोनी और जैद दरबार शामिल थे. पूरे सीजन के दौरान, सोहेल खान, सीमा सजदेह, अली गोनी, कशिश कपूर और बाली जैसे वाइल्डकार्ड एंट्रीज ने नए ट्विस्ट लाए और हेडक्वार्टर के माहौल को बदल दिया. 

 

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Published at : 06 Aug 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Mini Mathur Kunal Kemmu Alliance Aly Goni Ruhee Dosani
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