16 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर राजपाल यादव की संपत्ति होगी नीलाम, बैंक ने भेजा नोटिस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराजपाल यादव पर कंगाली की नौबत? 16 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर प्रॉपर्टी होंगी नीलाम, बैंक ने नोटिस चिपकाया

राजपाल यादव पर कंगाली की नौबत? 16 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर प्रॉपर्टी होंगी नीलाम, बैंक ने नोटिस चिपकाया

राजपाल यादव की प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है. एक्टर ने 2012 में लोन लिया था लेकिन उसकी EMI नहीं भर पाए. अब बैंक ने नीलामी का नोटिस दिया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 06 Aug 2026 12:33 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. चेक बाउंस मामले में 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी बताते हुए कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब एक्टर को एक और झटका लगा है. 

16 करोड़ लोन ना चुकाने की वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उनकी दो प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है. शाहजहांपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेते समय गिरवी रखे गए दोनों प्रॉप्रटी को अपने कब्जे में ले लिया है और बैंक ने दोनों संपत्तियों की नीलामी की तारीख 9 सितंबर तय की है.

किन संपत्तियों की होगी नीलामी?
राजपाल यादव की जिन दो प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है उसमें एक प्रॉपर्टी शाहजहांपुर कचहरी रोड पर स्थित है. वहीं, दूसरी प्रॉपर्टी बांद्रा और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थिति है.  

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत करीब 3.19 करोड़ के आस पास है.


राजपाल यादव पर कंगाली की नौबत? 16 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर प्रॉपर्टी होंगी नीलाम, बैंक ने नोटिस चिपकाया

नीलामी क्यों हो रही?
यह मामला 2012 में आई फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है जिसे खुद राजपाल यादव ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और एक्टर इसका लोन नहीं चुका पाए. समय के साथ ब्याज बढ़ता गया और ये अब तक 16 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. 

राजपाल यादव के भाई का रिएक्शन

इस मामले में राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव ने बताया है कि लोन का मामला पुराना है और बैंक से सेटलमेंट की बात चल रही है.

चेक बाउंस मामले में सजा और जुर्माना

आपको बता दें कि इससे पहले इसी फिल्म को बनाते समय लिए गए लोन को ना चुका पाने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को राजपाल यादव को दोषी ठहराया और 3 महीने जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही, हाईकोर्ट की ओर से राजपाल यादव पर 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है. 

राजपाल यादव ने कहा था- 'पैसे की नहीं ईगो की लड़ाई है...'

हाईकोर्ट ने ये क्लियर कह दिया कि अगर राजपाल यादव तय समय में जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो हर मामले में छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. 


राजपाल यादव पर कंगाली की नौबत? 16 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर प्रॉपर्टी होंगी नीलाम, बैंक ने नोटिस चिपकाया

इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने राधार पर भी 5 लाख 51 हजार 380 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है.. यदि वह जुर्माना नहीं भरती हैं तो उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी.

हालांकि हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है राजपाल यादव को तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जेल भेजने के फैसले पर दो महीने की रोक लगा रखी है. 

राजपाल यादव के पास हैं कई बड़ी फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों राजपाल यादव के पास बहुत सारी फिल्में हैं. इसी साल वो  'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के साथ नज़र आए थे. खबरें हैं कि वो हैवान भी में नज़र आएंगे जिसमें सैफ और अक्षय कुमार हैं. इसके अलावा सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म SVC63 भी उनके पास है.  

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 06 Aug 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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