16 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर राजपाल यादव की संपत्ति होगी नीलाम, बैंक ने भेजा नोटिस

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. चेक बाउंस मामले में 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी बताते हुए कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब एक्टर को एक और झटका लगा है.

16 करोड़ लोन ना चुकाने की वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उनकी दो प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है. शाहजहांपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेते समय गिरवी रखे गए दोनों प्रॉप्रटी को अपने कब्जे में ले लिया है और बैंक ने दोनों संपत्तियों की नीलामी की तारीख 9 सितंबर तय की है.

किन संपत्तियों की होगी नीलामी?

राजपाल यादव की जिन दो प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है उसमें एक प्रॉपर्टी शाहजहांपुर कचहरी रोड पर स्थित है. वहीं, दूसरी प्रॉपर्टी बांद्रा और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थिति है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत करीब 3.19 करोड़ के आस पास है.





नीलामी क्यों हो रही?

यह मामला 2012 में आई फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है जिसे खुद राजपाल यादव ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और एक्टर इसका लोन नहीं चुका पाए. समय के साथ ब्याज बढ़ता गया और ये अब तक 16 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

राजपाल यादव के भाई का रिएक्शन

इस मामले में राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव ने बताया है कि लोन का मामला पुराना है और बैंक से सेटलमेंट की बात चल रही है.

चेक बाउंस मामले में सजा और जुर्माना

आपको बता दें कि इससे पहले इसी फिल्म को बनाते समय लिए गए लोन को ना चुका पाने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को राजपाल यादव को दोषी ठहराया और 3 महीने जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही, हाईकोर्ट की ओर से राजपाल यादव पर 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है.

राजपाल यादव ने कहा था- 'पैसे की नहीं ईगो की लड़ाई है...'

हाईकोर्ट ने ये क्लियर कह दिया कि अगर राजपाल यादव तय समय में जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो हर मामले में छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.





इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने राधार पर भी 5 लाख 51 हजार 380 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है.. यदि वह जुर्माना नहीं भरती हैं तो उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी.

हालांकि हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है राजपाल यादव को तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जेल भेजने के फैसले पर दो महीने की रोक लगा रखी है.

राजपाल यादव के पास हैं कई बड़ी फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों राजपाल यादव के पास बहुत सारी फिल्में हैं. इसी साल वो 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के साथ नज़र आए थे. खबरें हैं कि वो हैवान भी में नज़र आएंगे जिसमें सैफ और अक्षय कुमार हैं. इसके अलावा सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म SVC63 भी उनके पास है.