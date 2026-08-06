'माफी मांगो, वरना....' रणबीर कपूर के पीछे पड़ीं ये एक्ट्रेस, चलाया बायकॉट ट्रेंड

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया था जिसमें उन्हें भगवान श्री राम के किरदार में काफी पसंद किया गया. लेकिन, कई लोग उन्हें श्री राम के किरदार में देखकर नाखुश हैं. इसमें अब एक्ट्रेस निकिता रावल का नाम भी शुमार हो गया है.

कई फैंस का मानना है कि भगवान श्री राम के किरदार में रणबीर कपूर बेहतर चॉइस नहीं है. वहीं कई लोग उनसे इसलिए भी खफा है कि रणबीर कपूर ने सालों पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो बीफ खाते हैं. लोगों का कहना है कि आखिर बीफ खाने वाला कैसे भगवान श्री राम का किरदार निभा सकता है. इसे लेकर अब निकिता भी रणबीर पर भड़क गईं और उनसे माफी मांगने के लिए कहा है. निकिता एक्टर के खिलाफ बायकॉट ट्रेंड भी चला रही हैं.

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'लाखों लोगों से माफी मांगे...'

बता दें कि साल 2011 में एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो बीफ खाते हैं. हाल ही में निकिता रावल ने 'बॉलीवुड मस्कट' को दिए इंटरव्यू में रणबीर के इस बयान पर बात की. उन्होंने कहा, 'जिसने लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला है. सीधा बोल रहा है कि भई में बीफ खाता हूं और फिर वही श्रीराम का किरदार निभा रहा है. इसको क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है कि इसको बायकॉट कर दो. बायकॉट रणबीर हैशटैग मैं चलाती रहूंगी और अगर उसको लगता है जरा सा भी कि उससे गलती हुई है या इस कैरेक्टर के पहले या बाद में, जो भी उसको समझ आता है, वो आकर लाखों लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंच है, आहत हुई है भावनाएं, उनसे माफी मांगे और कह दें कि हां भई गलती हुई है.'

'मैं बायकॉट रणबीर चलाती रहूंगी...'

आगे एक्ट्रेस ने कहा, 'और हम तो हैं ही माफी देने वाले लोग. भारत में यही लोग हैं जो माफी देते हैं. इसलिए आकर माफी मांग लीजिए, वरना मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपको माफ कर पाएंगे. आपकी पर्सनल लाइफ का जो कैरेक्टर है, वो श्रीराम के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. मैं बायकॉट रणबीर चलाती रहूंगी, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा.'

'घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान..'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'ये किरदार रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल नहीं है. ऐसे घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान, जो बीफ खाता है पब्लिकली बोला है...आपको क्या लगता है कि इस तरह के इंसान क्या श्रीराम के चरित्र को समझ पाएंगे? मेकर्स को तो मैं क्या ही बोलूं वो बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन ये किरदार एक ऐसे इंसान को देना, जो खुलेआम कह रहा है कि मैं बीफ खा रहा हूं, ये लाखों लोगों की श्रद्धा, भावनाओं और राम के किरदार का अपमान है.'

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कौन हैं निकिता रावल?

36 वर्षीय निकिता रावल का जन्म मुंबई में हुआ था. उन्होंने अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की सुपरहिट फिल्म 'गरम मसाला' में काम किया है. इसके अलावा वो 'ब्लैंक एंड व्हाइट' और 'मिस्टर हॉट मिस्टर कूल' (2007) जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.