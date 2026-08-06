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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'

Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'

बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने इस बार जेन जी को लेकर चौंकाने वाला दावा कर दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए जाने जाने वाले प्रशांत किशोर (PK) ने हाल ही में दिल्ली में हुए जेन जी (Gen Z) के आंदोलन को लेकर भी बात की, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा.

प्रशांत किशोर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या जेन जी भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है? इसे लेकर उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों के बदलाव समेत कई चीजों का जिक्र किया. उन्होंने युवाओं के प्रदर्शन के लंबे समय में ज्यादा फर्क दिखाई देने की बात कही.

जनसुराज के नेता और विधायक प्रशांत किशोर ने DeKoder से बातचीत में कहा कि भले ही इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाया है, लेकिन राजनीतिक बदलाव की असली वजह वे संदेश और मुद्दे ही होते हैं जो लोगों से जुड़ते हैं. उन्होंने इसकी देश के पुराने राजनीतिक आंदोलनों से भी तुलना की.

कब दिखेगा असली असर
प्रशांत किशोर ने पुराने राजनीतिक आंदोलनों से तुलना करते हुए कहा कि आज युवाओं के नेतृत्व में हो रहे लामबंदी (mobilization) का असर तुरंत दिखने के बजाय समय के साथ ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि जेनजी के आंदोलन का मेन फेज आना बाकी है. उन्होंने कहा कि इनके आंदोलन का असर साल, डेढ- दो साल बाद दिखेगा. 

अन्ना आंदोलन को लेकर क्या कहा
उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अन्ना का जो आंदोलन हुआ था (2 जी का ममला यूपी सरकार-1 के अंतिम साल में आया था) लेकिन अन्ना आंदोलन 3 साल बाद उफान पर आया था. जेन जी को लेकर पीके ने कहा कि जेन जी के एक जंतर-मंतर के आंदोलन ने दिखाया कि ये संभव है और लाखों लोग इस बात पर सहमत हो गए कि सरकार को झुकाया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है. उन्होंने कहा कि सरकार आपसे और हमसे बेहतर ढंग से जान रही है कि ये कितना बड़ा खतरा है.

इंस्टाग्राम नया टूल 
पीके ने कहा कि इस जनरेशन ने इंस्टाग्राम को अपना नया टूल बना लिया है. इससे पहले व्हाट्सेप और उससे पहले टीवी भी इसी तरह के टूल थे. उन्होंने कहा कि ये मत समझिए कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ वो अब खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि ये अभी और बढ़ेगा, लेकिन किस मामले में बढ़ेगा और इसका स्वरूप क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Bankipur PRASHANT KISHOR Gen Z Movement
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