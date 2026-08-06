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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'

राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'

मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खरगे आपस में भिड़ गए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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संसद में इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है. आए दिनों सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की भिड़ंत देखने को मिलती है. ऐसा ही एक नजारा गुरुवार (6) अगस्त को राज्यसभा में देखने को मिला. जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खरगे आपस में भिड़ गए.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है. हंगामे के चलते राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने आवाज उठाई कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए. किरेन रिजिजू ने कहा कि खरगे यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री सदन में आए.

किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता (LoP) यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री सदन में आकर बयान दे. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सदन में आकर बयान देने की खरगे की मांग पर रिजिजू ने कहा, "विपक्ष के नेता यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री आए. वह पीठासीन अधिकारी से आग्रह कर सकते हैं."

किरेन रिजिजू को लेकर क्या बोले खरगे
किरेन रिजिजू के जवाब को लेकर तल्ख अंदाज में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि क्या कहना है और कब कहना है, यह मेरा अधिकार है. ये कोई दूसरा तय नहीं कर सकता. खरगे ने आगे कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई नियमों का जिक्र किया, लेकिन वे नियम 238A भूल गए. उन्होंने बताया कि यह नियम संसद के किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य या लोकसभा सदस्य पर लगाए गए आरोपों से संबंधित है.

सदन में आकर बयान दें पीएम- खरगे
खरगे ने रिजिजू को जवाब देते हुए कहा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह तय करना मेरा अधिकार है. खरगे ने मोदी सरकार पर सदन में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नाम लेकर उनका अपमान करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, "हमने केवल जायज सवाल उठाए हैं. हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने के लिए कह रहे हैं."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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