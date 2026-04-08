एक्सप्लोरर
'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा कहती थी..'
टीवी एक्ट्रेस और गोविंदा की भांजी आरती सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हालांकि, इन दिनों वो किसी शो में नजर नहीं आ रहीं.
आरती सिंह ने बिजनेसमैन दीपक चौहान के संग शादी की है. अपनी मैरिड लाइफ में एक्ट्रेस बहुत खुश हैं. इसका जिक्र वो कई इंटरव्यू में कर चुकी हैं. इतना ही नहीं वो हर बार अपने पति दीपक की तारीफ करती दिखती हैं.
1/8
2/8
Published at : 08 Apr 2026 05:10 PM (IST)
Tags :Arti Singh Govinda Krushna Abhishek
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा..'
टेलीविजन
12 Photos
'तारक मेहता' की दयाबेन की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल, जानें कौन हैं दिशा वकानी के पति
टेलीविजन
7 Photos
कभी प्याज रोटी खाकर किया गुजारा, बॉलीवुड में फ्लॉप, Tv पर हुए हिट, अब हैं करोड़ों के मालिक
टेलीविजन
7 Photos
50 रुपये से करोड़ों तक, 'अनुपमा' से चमकी रूपाली गांगुली की किस्मत, बनी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस
टेलीविजन
7 Photos
पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं हिना खान, शेयर की मालदीव वेकेशन की खूबसूरत फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
मालती चाहर ने बिकनी पहन बढ़ाया इंटरनेट का पारा, दिए ऐसे-ऐसे पोज, इंटरनेट पर छाई तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'धुरंधर' जोक से बॉलीवुड को 'जलाने' वाले जाकिर खान कौन हैं? स्ट्रगल से स्टार कॉमेडियन बनने की कहानी
मनोरंजन
अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर घर के बाहर जुटे फैंस, एक्टर की एक झलक पाने के लिए लगी भारी भीड़
मनोरंजन
'कॉकटेल 2' का पहला गाना 'जब तलक' आउट, शाहिद-कृति और रश्मिका की केमिस्ट्री ने जीता दिल
मनोरंजन
2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनेगी ‘डकैत’ ? 70 करोड़ में बनी फिल्म कितना कमा पाएगी, जानें
Advertisement
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा..'
टेलीविजन
12 Photos
'तारक मेहता' की दयाबेन की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल, जानें कौन हैं दिशा वकानी के पति
प्रेम कुमारJournalist
Opinion