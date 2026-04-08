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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा कहती थी..'

'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा कहती थी..'

टीवी एक्ट्रेस और गोविंदा की भांजी आरती सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हालांकि, इन दिनों वो किसी शो में नजर नहीं आ रहीं.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 08 Apr 2026 05:10 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस और गोविंदा की भांजी आरती सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हालांकि, इन दिनों वो किसी शो में नजर नहीं आ रहीं.

आरती सिंह ने बिजनेसमैन दीपक चौहान के संग शादी की है. अपनी मैरिड लाइफ में एक्ट्रेस बहुत खुश हैं. इसका जिक्र वो कई इंटरव्यू में कर चुकी हैं. इतना ही नहीं वो हर बार अपने पति दीपक की तारीफ करती दिखती हैं.

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आरती सिंह की शादी के बारे में हर कोई जानता है कि उनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी. लेकिन, इसमें भी एक ट्विस्ट था जिसके बारे में शायद ही बहुत लोग जानते होंगे. चलिए बताते हैं...
आरती सिंह की शादी के बारे में हर कोई जानता है कि उनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी. लेकिन, इसमें भी एक ट्विस्ट था जिसके बारे में शायद ही बहुत लोग जानते होंगे. चलिए बताते हैं...
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आरती सिंह की दीपक चौहान संग शादी बेशक अरेंज्ड मैरिज हुई हो. लेकिन, इनकी शादी हुई बिग बॉस की वजह से ही थी. इसका खुलासा एक्ट्रेस ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में किया था.
आरती सिंह की दीपक चौहान संग शादी बेशक अरेंज्ड मैरिज हुई हो. लेकिन, इनकी शादी हुई बिग बॉस की वजह से ही थी. इसका खुलासा एक्ट्रेस ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में किया था.
Published at : 08 Apr 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Arti Singh Govinda Krushna Abhishek

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