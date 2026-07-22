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अनुपम खेर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, पर बोले- इसे पॉलिटिकल मत बनाओ

अनुपम खेर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसे पॉलिटिकल न बनाएं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jul 2026 09:57 PM (IST)
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अनुपम खेर ने दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है. अनुपम खेर ने एक वीडियो डाला है ओर कहा कि जंतर मंतर पर 'संसद चलो' प्रोटेस्ट के वक्त जो हिंसा हुई उससे उन्हें निराशा हुई. उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल न बनाया जाए.

अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
अनुपम खेर ने कहा, 'डियर स्टूडेंट, मैं प्रोटेस्ट के वीडियो देखकर दुखी हुआ. किसी भी स्टूडेंट को इससे नहीं गुजरना चाहिए. वो सिर्फ अपनी डिमांड रख रहे थे. मैं भी स्टूडें रहा हूं. मैं भी अधिकारियों से सवाल पूछे है. मैं उनकी बैचेनी, गुस्सा और भविष्य के लिे उम्मीद समझ सकता हूं. मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करत हूं.'

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आगे उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं बड़े भाई के नाते एक चीज कहना चाहता हूं. जब बाहरी पार्टी आपके प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टी, जो हर प्रोटेस्ट में अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं. उनका मकसद आपकी बात को आगे लेकर जाना नहीं होता है. बल्कि वो अपने फायदे को पूरा कर रहे हैं. आपको सावधान रहने की जरुरत है. शुरू में आपको लग सकता है कि जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतना आपका प्रोटेस्ट मजबूत होगा. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. कई बार ये आपकी आवाज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं. वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करते हैं. वो कैमरे और नारे अपने साथ ले जाते हैं. ऐसे में आपके मुद्दे का नुकसान हो सकता है. आपके प्रोटेस्ट को नुकसान होगा और आपके सच को भी नुकसान होगा.'

ये भी पढ़ें- The Scam – Leaked Teaser: दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच 'द- स्कैम लीक्ड' का टीजर रिलीज, पेपर लीक और स्टूडेंट सुसाइड पर बेस्ड है शो

आखिर में अनुपम ने कहा, 'ये प्रोटेस्ट सिर्फ आपका होना चाहिए. इसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी से सवाल करना आपका हक है. लेकिन आपको सावधान रहने की जरुरत है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे.'

बता दें कि अनुपम खेर के अलावा शबाना आजमी, प्रकाश राज जैसे सेलेब्स ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया था. शबाना और प्रकाश राज ने तो प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Jul 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Anupam Kher Delhi Protest
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