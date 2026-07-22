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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHimesh Reshammiya Career: हिमेश रेशमिया: 500 तैयार गानों के साथ रखा बॉलीवुड में कदम, फिर बन गए म्यूजिक के सुपरस्टार

Himesh Reshammiya Career: हिमेश रेशमिया: 500 तैयार गानों के साथ रखा बॉलीवुड में कदम, फिर बन गए म्यूजिक के सुपरस्टार

Himesh Reshammiya Career: बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही हिमेश रेशमिया ने करीब 500 गाने और धुनें तैयार कर रखी थीं. यही तैयारी उन्हें संगीत की दुनिया का बड़ा नाम बनाने में सबसे बड़ी ताकत साबित हुई.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 22 Jul 2026 10:19 PM (IST)
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बॉलीवुड में कई कलाकार अपनी सफलता के लिए पहले से तैयारी करते हैं. सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर हिमेश रेशमिया भी उन्हीं में से एक हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब उनके पास पहले से करीब 500 गाने और धुनें तैयार थीं. यही तैयारी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी. आइए जानते हैं हिमेश रेशमिया के सफर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें.

घर से मिला संगीत का साथ

23 जुलाई 1973 को जन्मे हिमेश आज भारतीय संगीत जगत का बड़ा नाम हैं और उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं.

हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया जाने-माने संगीतकार थे. बचपन से ही घर में संगीत का माहौल था, इसलिए हिमेश की भी संगीत में दिलचस्पी बढ़ती गई. लेकिन, उन्होंने शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की.

हिमेश ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी. उन्होंने 'अंदाज', 'अमन', 'आशिकी', 'अमर प्रेम' और 'जान' जैसे कई टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए. इन सीरियल्स के टाइटल ट्रैक भी उन्होंने ही बनाए थे.

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने दिया पहला बड़ा मौका

हिमेश के करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब सलमान खान ने उनकी बनाई एक धुन सुनी. सलमान को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' में संगीत देने का मौका दिया. साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म के 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'तुम पर हम हैं अटके' जैसे गाने सुपरहिट रहे. इसके बाद हिमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने 'बंधन', 'हैलो ब्रदर', 'दुल्हन हम ले जाएंगे', 'हमराज', 'तेरे नाम', 'ऐतराज' और 'मैंने प्यार क्यों किया' जैसी फिल्मों में संगीत देकर अपनी अलग पहचान बना ली.

पहले से तैयार रखे थे 500 गाने

हिमेश ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वे इंडस्ट्री में करीब 500 गानों का स्टॉक लेकर आए थे. उनका मानना था कि अगर किसी संगीतकार के पास पहले से अच्छी धुनें तैयार हों, तो मौके मिलने पर वे तुरंत बेहतरीन काम दे सकता है. यही वजह थी कि शुरुआत में उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलते गए. जब उनके तैयार किए गए ज्यादातर गाने इस्तेमाल हो गए, तब उन्होंने करीब एक साल का ब्रेक लिया और फिर से लगभग 500 नई धुन तैयार कर लिए.

गायक के रूप में भी बने सुपरस्टार

हिमेश ने साल 2005 में फिल्म 'आशिक बनाया आपने' के टाइटल ट्रैक से बतौर प्लेबैक सिंगर बड़ी शुरुआत की. ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि वे रातोंरात स्टार बन गए. इसके बाद 'झलक दिखला जा', 'तेरा सुरूर', 'आशिक बनाया आपने', 'हुक्का बार' और कई दूसरे गानों ने उन्हें देश के सबसे मशहूर गायकों में शामिल कर दिया. उनका एल्बम 'आप का सुरूर' भी जबरदस्त सफल रहा और लंबे समय तक लोगों की पसंद बना रहा. बाद में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी किया. 'आप का सुरूर', 'द एक्सपोज', 'तेरा सुरूर' और 'बैडऐस रवि कुमार' जैसी फिल्मों में वे मुख्य किरदार में नजर आए.

एक्टिंग और नए टैलेंट को भी दिया मौका

संगीत के साथ-साथ हिमेश ने फिल्मों में एक्टिंग भी की. 'आप का सुरूर', 'द एक्सपोज', 'तेरा सुरूर' और 'बैडऐस रवि कुमार' जैसी फिल्मों में वे लीड रोल में नजर आए. उन्होंने 'सा रे गा मा पा', 'म्यूजिक का महामुकाबला' और कई रियलिटी शोज में जज और मेंटर की भूमिका भी निभाई. रानू मंडल और अमरजीत जयकर जैसे नए टैलेंट को भी उन्होंने गाने का मौका दिया. बाद में उन्होंने अपना म्यूजिक लेबल 'हिमेश रेशमिया मेलोडीज' भी शुरू किया.

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पुरस्कारों की बात करें तो हिमेश रेशमिया को 'आशिक बनाया आपने' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड, आईफा अवॉर्ड, जी सिने अवॉर्ड और कई दूसरे सम्मान मिले. संगीत निर्देशन के लिए भी उन्हें कई बड़े अवॉर्ड और नामांकन हासिल हुए.

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Published at : 22 Jul 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
Himesh Reshammiya Aashiq Banaya Aapne Pyaar Kiya To Darna Kya
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