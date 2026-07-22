एक्टर सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर रिएक्ट किया है. उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया. उन्होंने लिखा कि जो प्रोटेस्ट शांत तरीके से होना था उसने हिंसक रूप ले लिया और ये देखकर बहुत दुख हुआ. हालांकि, आगे सलमान खान ने लिखा कि ये देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए एकसाथ आए हैं ये देखकर अच्छा लगा है. इसी के साथ सलमान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इंडिया एजुकेशनल हब बने.

सलमान खान ने किया प्रोटेस्ट को लेकर पोस्ट

सलमान खान ने पोस्ट कर लिखा, 'ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था. इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, ये देखकर बहुत दुख हुआ. जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखी है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे देश के स्टूडेंट एकजुट हुए हैं और उनके पेरेटेंस ने भी उनका साथ दिया ये देखकर मुझे खुशी हुई.'

आगे सलमान ने लिखा, 'मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं. स्टूडेंट ने ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपने फ्यूचर बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है. ये आंदोलन ही सही तरीका है. स्टूडेंट्स ने इसे सही तरीके से किया. वो बहुत साहसी और बहादुर हैं. एजुकेशन के लिए मोटिवेटेड ये जेनरेशन भारत का नाम रोशन करेगी.'

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It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better… — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026

इंडिया एजुकेशनल हब बने- सलमान खान

सलमान ने लिखा, 'ये मुद्दा स्टूडेंट्स और एजुकेशनल सिस्टम के बीच का है. इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए. हमारे देश के बच्चों को इसका क्रेडिट दिया जाए. मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बच्चों को पूरा सपोर्ट देगी और एजुकेशनल सिस्टम को मजबूत करेगी. ये सभी के लिए फायदे स्थिति है. मैं पॉजिटिव डिसिजन की उम्मीद और प्रार्थना करता हूं. आप जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे. एजुकेशन अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए. इसे हर साल और फैशनेबल और ट्रेंडी बनना चाहिए. इतना होना चाहिए कि बाहर से लोग आए इंडिया में पढ़ाई करने और इंडिया एजुकेशनल हब बने.'

बता दें कि सलमान खान के अलावा अनुपम खेर, इमरान खान. शबाना आजमी, प्रकाश राज जैसे स्टार्स ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया.

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