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2 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, शादी के कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता, ऐसी रही शिल्पा शिंदे की लव लाइफ
Shilpa Shinde Love Life: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे 48 साल की उम्र में सिंगल लाइफ जी रही हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. सगाई होने के बाद एक्ट्रेस की शादी टूट गई थी.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप' से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में उनकी पर्सनल लाइफ का जिक्र भी हो चुका है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर क्यों 48 साल की उम्र में भी शिल्पा शिंदे सिंगल हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 07:44 PM (IST)
Tags :Shilpa Shinde
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