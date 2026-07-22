2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2009 में सगाई भी कर ली थी. सगाई के बाद दोनों की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं और कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन फिर ये रिश्ता टूट गया.