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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन2 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, शादी के कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता, ऐसी रही शिल्पा शिंदे की लव लाइफ

2 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, शादी के कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता, ऐसी रही शिल्पा शिंदे की लव लाइफ

Shilpa Shinde Love Life: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे 48 साल की उम्र में सिंगल लाइफ जी रही हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. सगाई होने के बाद एक्ट्रेस की शादी टूट गई थी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jul 2026 07:44 PM (IST)
Shilpa Shinde Love Life: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे 48 साल की उम्र में सिंगल लाइफ जी रही हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. सगाई होने के बाद एक्ट्रेस की शादी टूट गई थी.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप' से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में उनकी पर्सनल लाइफ का जिक्र भी हो चुका है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर क्यों 48 साल की उम्र में भी शिल्पा शिंदे सिंगल हैं.

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एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. शो के हर एपिसोड में उनका किसी न किसी झगड़ा देखने को मिल रहा है.
एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. शो के हर एपिसोड में उनका किसी न किसी झगड़ा देखने को मिल रहा है.
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वहीं शो में कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी ने शिल्पा के मां न बनने पर टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला. इसके बाद शिल्पा काफी इमोशनल भी हो गई.
वहीं शो में कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी ने शिल्पा के मां न बनने पर टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला. इसके बाद शिल्पा काफी इमोशनल भी हो गई.
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बता दें, शिल्पा शिंदे के कोई बच्चे नहीं हैं. वो 48 साल की उम्र में सिंगल हैं. उन्होंने शादी नहीं की है.
बता दें, शिल्पा शिंदे के कोई बच्चे नहीं हैं. वो 48 साल की उम्र में सिंगल हैं. उन्होंने शादी नहीं की है.
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लव लाइफ की बात करें तो, एक टाइम पर शिल्पा शिंदे अपने को-एक्टर रोमित राज को डेट कर रही थी. उनकी पहली मुलाकात टीवी शो'मायका: साथ जिंदगी भर का' के सेट पर हुई थी.
लव लाइफ की बात करें तो, एक टाइम पर शिल्पा शिंदे अपने को-एक्टर रोमित राज को डेट कर रही थी. उनकी पहली मुलाकात टीवी शो'मायका: साथ जिंदगी भर का' के सेट पर हुई थी.
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2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2009 में सगाई भी कर ली थी. सगाई के बाद दोनों की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं और कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन फिर ये रिश्ता टूट गया.
2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2009 में सगाई भी कर ली थी. सगाई के बाद दोनों की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं और कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन फिर ये रिश्ता टूट गया.
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शिल्पा ने खुद ये रिश्ता तोड़ा था. उनका कहना था कि वो उस समय उनकी घर बसाने की उम्र नहीं थी.
शिल्पा ने खुद ये रिश्ता तोड़ा था. उनका कहना था कि वो उस समय उनकी घर बसाने की उम्र नहीं थी.
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वहीं बिग बॉस 11 में शिल्पा ने बताया था कि वो रोमित राज और उनकी फैमिली के बिहेवियर से काफी परेशान हो गई थी. शादी तोड़ने के बाद से वो सिंगल हैं.
वहीं बिग बॉस 11 में शिल्पा ने बताया था कि वो रोमित राज और उनकी फैमिली के बिहेवियर से काफी परेशान हो गई थी. शादी तोड़ने के बाद से वो सिंगल हैं.
Published at : 22 Jul 2026 07:44 PM (IST)
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