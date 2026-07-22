INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWednesday Box Office Collection Live Updates: बुधवार को दोपहर 4 बजे तक 79 करोड़ के पार हुई 'द ओडिसी', जानें- 'धमाल 4' का हाल

Wednesday Box Office Collection Live Updates: बुधवार को दोपहर 4 बजे तक 79 करोड़ के पार हुई 'द ओडिसी', जानें- 'धमाल 4' का हाल

Wednesday Box Office Collection 22 July Live Updates: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर द ओडिसी और धमाल 4 के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है. यहां इनका कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

 मंगलवार का दिन सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों के लिए शानदार रहा. दरअसल द ओडिसी से धमाल 4 तक की कमाई में उछाल देखा गया. अब बुधवार को भी ये फिल्में कमाई के लिए टिकट खिड़की पर पूरा दम लगा रही हैं. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्में बुधवार को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

द ओडिसी’ बुधवार को कितनी कर रही कमाई? (The Odyssey BO Collection Day 6 Live Updates) 
‘द ओडिसी’ ने मंगलवार को कमाई में तेजी दिखाते हुए 8.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. छठे दिन यानी बुधवार को भी ये अपनी रफ्तार बरकरार रखते हुए नजर आ रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक इस फिल्म ने 2.25 करोड़ कमा डाले हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 30% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल द ओडिसी का भारत में 6 दिनों का कुल कलेक्शन 79.40 करोड़ रुपये हो गया है.
द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 6 2.25 करोड़ ( 4 बजे तक)  30%
कुल कलेक्शन 79.90 करोड़ रुपये  

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office Collection: ‘द ओडिसी’ मंगलवार को बनी तूफान, धमाल 4' की भी रही धूम, जानें- मंगलवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

धमाल 4 दूसरे बुधवार कितनी कर रही कमाई? ( Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13 Live Updates) 
अजय देवगन की धमाल 4 ने भी मंगलवार को कमाई में तेजी दिखाते हुए 4 करोड़ कमाए थे. वहीं बुधवार को यानी 13वें दिन इसकी कमाई की रफ्तार फिर धीमी होती दिख रही है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को दोपहर 3 बजे तक इस फिल्म ने 0.71 करोड़ कमा डाले हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी  8% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल धमाल 4 का भारत में 13 दिनों की कुल कमाई अब 132.46 करोड़ रुपये हो गई है.
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 13 0.71 करोड़ (4 बजे तक)  8.0%
कुल कलेक्शन 132.46 करोड़ रुपये  

ये भी पढ़ें:-Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जन नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन

लेनिन दूसरे बुधावर कितनी कर रही कमाई? (Lenin Box Office Collection Day 13Live Updates) 

अखिल अक्किनेनी की लेनिन की कमाई में दूसरे मंगलवार काफी मंदी देखी गई. यहां तक कि ये लाखों में सिमट गई और इसने 0.86 करोड़ ही कमाई. वहीं दूसरे बुधवार को यानी 13वें दिन भी इसकी शुरुआत धीमी हुई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक इस फिल्म ने  0.24 करोड़ कमा डाले हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 16% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल कमाई अब 45.75 करोड़ रुपये हो गई है.
लेनिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 13 0.24 करोड़ (4 बजे तक)  16%
कुल कलेक्शन 45.75 करोड़ रुपये  

नोट- फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे. 

Published at : 22 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Lenin Dhamaal 4 Welcome To The Jungle Wednesday Box Office Collection The Odyssey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Wednesday Box Office Collection Live Updates: बुधवार को दोपहर 4 बजे तक 79 करोड़ के पार हुई 'द ओडिसी', जानें- 'धमाल 4' का हाल
Live Updates: बुधवार को दोपहर 4 बजे तक 79 करोड़ के पार हुई 'द ओडिसी', जानें- 'धमाल 4' का हाल
बॉलीवुड
कैरेक्टर एक्टर्स को मिलती है छोटी वैनिटी वैन, सुधीर पांडे बोले- जितना पानी की बोतल पर खर्च होता है उतने में छोटे बजट की फिल्म बन जाए
कैरेक्टर एक्टर्स को मिलती है छोटी वैनिटी वैन, सुधीर पांडे बोले- जितना पानी की बोतल पर खर्च होता है उतने में छोटे बजट की फिल्म बन जाए
बॉलीवुड
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
बॉलीवुड
Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? ध्वस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? ध्वस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
बिहार
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
इंडिया
J&K Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिस के जवान पर दागीं 5 गोलियां, TRF ने ली अटैक की जिम्मेदारी
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिस के जवान पर दागीं 5 गोलियां, TRF ने ली अटैक की जिम्मेदारी
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
दिल्ली NCR
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget