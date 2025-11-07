हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं आकृति नेगी? जिन्होंने पवन सिंह को कह दिया है भैया

कौन हैं आकृति नेगी? जिन्होंने पवन सिंह को कह दिया है भैया

Akriti Negi- Pawan Singh: टीवी शो राइज एंड फॉल में आकृति नेगी और पवन सिंह के बॉन्ड ने काफी सुर्खियां बटोरी. शो खत्म होने के बाद हाल ही में आकृति नेगी ने पवन सिंह के साथ बने लव एंगल को लेकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Akriti Negi- Pawan Singh: टीवी शो राइज एंड फॉल में आकृति नेगी और पवन सिंह के बॉन्ड ने काफी सुर्खियां बटोरी. शो खत्म होने के बाद हाल ही में आकृति नेगी ने पवन सिंह के साथ बने लव एंगल को लेकर बात की है.

आकृति नेगी इस दिनों खूब चर्चा में हैं. शो राइस एंड फॉल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ बने उनके लव एंगल ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इसी बीच हाल में शो खत्म होने के बाद आकृति ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पवन सिंह मेरे भैया है.

आकृति नेगी एक जानी मानी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वो इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियो और रील के लिए जानी जाती हैं. आकृति ने मॉडलिंग और रियलिटी शोज जैसे 'रोडीज' और 'स्प्लिट्सविला' में पार्टिसिपेट करके अपनी पहचान बनाई हैं, और 'स्प्लिट्सविला 15' की विनर भी रह चुकी हैं.
इसके अलावा आकृति शो राइज एंड फॉल में भी नजर आई हैं, जहां वो रनर अप रहीं. बता दें कि, शो में आकृति और पावर स्टार पवन सिंह का बॉन्ड काफी चर्चा में रहा. पवन ने शो में आकृति को फिल्म भी ऑफर की थी.
हाल ही में शो खत्म होने के बाद आकृति ने पर्दे के पीछे का सच बताया. बॉलीवुड बबल से बातचीत में उन्होंने बताया कि, उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि पवन संग उनका लव एंगल दिखाया गया. आकृति ने कहा मेरे लिए पवन जी भैया हैं. उन्होनें मेरा एंगल ऐसे दिखाया कि जैसे कोई लव स्टोरी हो, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं. मैने पहले दिन से ही उन्हें भैया बोला था. लेकिन मेकर्स ने भैया वाला पार्ट कट कर दिया और लव एंगल दिखा दिया.
मैं वही सोच रही थी कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट क्यों मिल रही हैं फिनाले पर कि, आप मुझसे शादी करेंगी. मेरे लिए वो शॉकिंग था. आकृति ने बताया कि फिनाले पर हमने एक स्किट किया था. जहां धनश्री और मुझे कहा गया था हमें पवन जी से कहना होगा, मुझे आपसे शादी करनी है. इसकी स्क्रिप्ट दी थी.
मैं तब भी अजीब फील कर रही थी, क्योंकि में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हुं, वो मेरे बड़े भैया जैसे हैं. तो मुझे ऐसा क्यों बोला गया.
इसके बाद आकृति ने पवन के फिल्म ऑफर करने पर भी बात की और कहा कि, वो भी मेरे लिए शॉकिंग था कि पहले ही दिन ऐसे कौन कहता है. उन्होनें कहा, मैंने उनके गाने सुने हैं लेकिन फिल्में नहीं देखी हैं. फिनाले के दिन बातचीत में पता चला कि वो सीरियस हैं. वो मुझे फिल्म में हीरोइन लेंगे और उसके हीरो वो खुद होंगे.
आकृति ने कहा, मुझे झटका लगा कि अरे ऐसा कैसे होगा. मैं तो भइया मानती हूं. लेकिन चलो ये तो फिर भी ठीक था, पर शो में लव एंगल जो दिखाया गया वो काफी अपसेट करने वाला था.
Published at : 07 Nov 2025 02:58 PM (IST)
