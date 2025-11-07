एक्सप्लोरर
कौन हैं आकृति नेगी? जिन्होंने पवन सिंह को कह दिया है भैया
Akriti Negi- Pawan Singh: टीवी शो राइज एंड फॉल में आकृति नेगी और पवन सिंह के बॉन्ड ने काफी सुर्खियां बटोरी. शो खत्म होने के बाद हाल ही में आकृति नेगी ने पवन सिंह के साथ बने लव एंगल को लेकर बात की है.
आकृति नेगी इस दिनों खूब चर्चा में हैं. शो राइस एंड फॉल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ बने उनके लव एंगल ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इसी बीच हाल में शो खत्म होने के बाद आकृति ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पवन सिंह मेरे भैया है.
Published at : 07 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Tags :Pawan Singh Akriti Negi
