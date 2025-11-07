कौन हैं आकृति नेगी? जिन्होंने पवन सिंह को कह दिया है भैया

हाल ही में शो खत्म होने के बाद आकृति ने पर्दे के पीछे का सच बताया. बॉलीवुड बबल से बातचीत में उन्होंने बताया कि, उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि पवन संग उनका लव एंगल दिखाया गया. आकृति ने कहा मेरे लिए पवन जी भैया हैं. उन्होनें मेरा एंगल ऐसे दिखाया कि जैसे कोई लव स्टोरी हो, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं. मैने पहले दिन से ही उन्हें भैया बोला था. लेकिन मेकर्स ने भैया वाला पार्ट कट कर दिया और लव एंगल दिखा दिया.