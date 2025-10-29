हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादीशुदा रहते हुए अभिषेक बजाज ने चलाए कई अफेयर, मिसकैरेज के दौरान बीवी से किया ऐसा व्यवहार

शादीशुदा रहते हुए अभिषेक बजाज ने चलाए कई अफेयर, मिसकैरेज के दौरान बीवी से किया ऐसा व्यवहार

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज शुरू से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो की शुरुआत में अभिषेक खुद को सिंगल बताते हुए नजर आते थे. इसी बीच उनकी शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 05:58 PM (IST)
सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज शुरू से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो की शुरुआत में अभिषेक खुद को सिंगल बताते हुए नजर आते थे. इसी बीच उनकी शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हुई.

अभिषेक बजाज को बिग बॉस 19 के घर में 11 साल छोटी अशनूर कौर पर लट्टू होते हुए देखा जा रहा है. ऐसे में उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर कई आरोप लगाए हैं.

1/7
आकांक्षा जिंदल ने 2017 में अभिषेक बजाज के संग शादी की थी. हालांकि, 2020 में इस कपल का तलाक हो गया. लेकिन, इनकी शादी और तलाक के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे.
आकांक्षा जिंदल ने 2017 में अभिषेक बजाज के संग शादी की थी. हालांकि, 2020 में इस कपल का तलाक हो गया. लेकिन, इनकी शादी और तलाक के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे.
2/7
क्योंकि बिग बॉस के घर में अभिषेक बजाज ने हमेशा ही खुद को सिंगल बताया. इस बीच उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा ने उन पर आरोप लगाया कि एक्टर का शादी के तीन महीने बाद से ही दूसरी औरतों संग अफेयर था.
क्योंकि बिग बॉस के घर में अभिषेक बजाज ने हमेशा ही खुद को सिंगल बताया. इस बीच उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा ने उन पर आरोप लगाया कि एक्टर का शादी के तीन महीने बाद से ही दूसरी औरतों संग अफेयर था.
3/7
आकांक्षा ने खुलासा किया कि अभिषेक ने कई महिलाओं के साथ उन्हें धोखा दिया था. उन्होंने कहा कि मिसकैरेज के दौरान भी एक्टर की तरफ से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली थी.
आकांक्षा ने खुलासा किया कि अभिषेक ने कई महिलाओं के साथ उन्हें धोखा दिया था. उन्होंने कहा कि मिसकैरेज के दौरान भी एक्टर की तरफ से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली थी.
4/7
विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा ने बताया कि एक्टर के बर्ताव से पता चल गया था कि ये शादी ज्यादा नहीं चलने वाली.
विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा ने बताया कि एक्टर के बर्ताव से पता चल गया था कि ये शादी ज्यादा नहीं चलने वाली.
5/7
आकांक्षा ने बताया था कि अभिषेक से जुड़े कई स्क्रीनशॉट्स भी सबूत के तौर पर देखे थे कि वो उनको धोखा दे रहे हैं.
आकांक्षा ने बताया था कि अभिषेक से जुड़े कई स्क्रीनशॉट्स भी सबूत के तौर पर देखे थे कि वो उनको धोखा दे रहे हैं.
6/7
आकांक्षा ने बताया कि अभिषेक से उनकी मुलाकात 9वीं क्लास में हुई थी. लेकिन बाद में कॉन्टैक्ट टूट गया था. लेकिन, जब दोबारा मिले तो एक्टर ने उन्हें प्रपोज किया था.
आकांक्षा ने बताया कि अभिषेक से उनकी मुलाकात 9वीं क्लास में हुई थी. लेकिन बाद में कॉन्टैक्ट टूट गया था. लेकिन, जब दोबारा मिले तो एक्टर ने उन्हें प्रपोज किया था.
7/7
आकांक्षा ने ये भी कहा कि वो एमबीए करना चाहती थीं और क्रिकेटर बनना चाहती थीं. लेकिन, एक्टर ने कहा कि उनके घर में लड़कियों को कुछ भी करने की इजाजत नहीं है.
आकांक्षा ने ये भी कहा कि वो एमबीए करना चाहती थीं और क्रिकेटर बनना चाहती थीं. लेकिन, एक्टर ने कहा कि उनके घर में लड़कियों को कुछ भी करने की इजाजत नहीं है.
Published at : 29 Oct 2025 05:58 PM (IST)
Embed widget