टेस्ट में टी20 वाली धाकड़ बैटिंग, रूट-आर्चर ने कंगारुओं को रुलाया, स्टार्क की मेहनत बेकार

इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन बना लिए हैं. दूसरा एशेज टेस्ट ब्रिसबेन के गाबा मैदान में खेला जा रहा है, जिसमें जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 40वां शतक (Joe Root Centuries) लगाया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट और जोफ्रा आर्चर 44 गेंदों में 61 रनों की तेजतर्रार पार्टनरशिप कर चुके हैं.

इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 76 रन बनाए, लेकिन बेन डकेट और ओली पोप बिना खाता खोले ही आउट हो गए. क्रॉली और रूट ने 117 रनों की पार्टनरशिप कर इंग्लैंड टीम को संकट से उबारा. हैरी ब्रूक सिर्फ 31 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं कप्तान बेन स्टोक्स को जोश इंग्लिश ने बेहतरीन थ्रो करके रन आउट कर दिया.

जो रूट का ऐतिहासिक शतक

पहले दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 135 रन बना लिए हैं. यह उनके टेस्ट करियर का 40वां शतक रहा. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब रूट ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट शतक लगाया है. रूट ने टेस्ट डेब्यू के 13 साल बाद यह कारनामा किया है.

रूट-आर्चर ने कंगारुओं को रुलाया

इंग्लैंड ने 264 के स्कोर पर अपना 9वां विकेट खो दिया था. एक समय इंग्लैंड 69 ओवरों के 9 विकेट पर 273 रन बना लिए थे. इसके बाद जो रूट और जोफ्रा आर्चर ने तूफानी बैटिंग करते हुए अगले 5 ओवरों में 52 रन जोड़ डाले. आर्चर 26 गेंद में 32 रन बना चुके हैं और जो रूट के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 61 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे सफल गेंदबाज मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने पहली पारी में 6 बल्लेबाजों को आउट किया. स्टार्क इस सीरीज में अब तक सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. इस सीरीज में अब तक उन्होंने 43.5 ओवरों में 16 विकेट चटका लिए हैं.

